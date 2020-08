Cosa succede in Bielorussia, tutti gli articoli. E in ordine

In seguito alle elezioni presidenziali tenutesi domenica 9 agosto, in Bielorussia imperversano le proteste contro il presidente Aleksandr Lukašenko: migliaia gli arresti e moltissimi i feriti, vittime della violenza indiscriminata delle forze dell’ordine. La popolazione, scesa in piazza alla chiusura dei seggi, chiede democrazia e cambiamenti politici. Ma cosa sta accadendo nel paese? East Journal segue passo passo gli avvenimenti.

LE PREMESSE – prima delle elezioni

Lukashenko arresta un oppositore e scatena la protesta di piazza – di Andrea Zambelli – 23 giugno 2010

Proteste e tensione sociale in vista delle elezioni presidenziali di Leonardo Scanavino – 16 luglio 2020

Continua la mobilitazione sociale contro Lukashenko – di Martina Urbinati e Leonardo Scanavino – 31 luglio 2020

LE ELEZIONI PRESIDENZIALI

East Journal commenta le elezioni in Bielorussia (diretta streaming) – 9 agosto 2020

Elezioni in Bielorussia: la capitale è in rivolta, l’opposizione non riconosce i risultati ufficiali – di Martina Urbinati – 10 agosto 2020

CAPIRE LA BIELORUSSIA

Una rivolta auspicabile? – di Matteo Zola

Svetlana Tikhanovskaya, la “donna debole” alla guida dell’opposizione – di Matteo Zola

Non è l’Ucraina. Perché le proteste in Bielorussia sono un’altra cosa – di Martina Napolitano

Alle spalle delle donne. Tutti gli uomini dell’opposizione – di Matteo Zola

CRONACHE DAL REGIME

Il regime dei manganelli (video e immagini) – 14 agosto 2020

Enorme manifestazione contro Lukashenko, ma le violenze proseguono (video) – 17 agosto 2020

Un consiglio di coordinamento per l’opposizione (video e immagini) – 24 agosto 2020

Immagine: AP Photo / Dmitri Lovetsky

Bielorussia in protesta – I sostenitori dell’opposizione accendono i telefoni e sventolano la vecchia bandiera nazionale bielorussa durante una delle manifestazioni davanti al palazzo del governo in Piazza Indipendenza a Minsk, Bielorussia, mercoledì 19 agosto 2020.