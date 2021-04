“La felicità non va interrotta”, la Bielorussia di Anna Bardazzi

Venerdì 16 aprile, a partire dalle ore 18.30, la redazione di East Journal presenterà in diretta il romanzo d’esordio di Anna Bardazzi, “La felicità non va interrotta”. Edito da Salani, il libro è uscito lo scorso 25 marzo, una data significativa per Anna e per la Bielorussia in quanto si festeggia la Giornata della libertà (den’ voli).

Laureatasi in Scienze politiche con una tesi sul presidente bielorusso Lukashenko e dal 2020 redattrice di East Journal per l’area dell’Europa orientale, Anna Bardazzi, in compagnia delle direttrici editoriali Claudia Bettiol e Martina Napolitano, racconterà al pubblico la storia di una bellissima amicizia nata fra due giovani donne provenienti da due culture tanto simili quanto diverse fra loro. E lo farà accompagnandoci alla scoperta della Bielorussia e del suo popolo tenace, che da mesi lotta per la democrazia e contro il regime dittatoriale di Lukashenko.

Per raccontare la “sua” Bielorussia e farci immergere in quelle foreste di betulle che quando vedi non vorresti più lasciare, Anna ha scelto di dare vita ai personaggi di Lena e Anna, due ragazzine che si sono conosciute da piccole grazie al Progetto Chernobyl e che diventano donne insieme, unite da un legame che va oltre ogni confine geografico.

Mio papà mi aveva raccontato di quel giorno d’inizio estate, in cui sentendoci ridere e sentendo il rumore dell’acqua, aveva chiesto a mia mamma: “Come mai non le sgridi? Chissà che casino stanno combinando!”. E lei aveva risposto: “La felicità non va interrotta“.

