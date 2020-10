Cronache di guerra dal Nagorno-Karabakh. Tutti i nostri articoli

Dal 27 settembre infuriano gli scontri armati tra gli eserciti armeno e azero lungo la linea di contatto che divide la repubblica de facto del Nagorno-Karabakh e l’Azerbaigian. Il controllo di questo remoto territorio montuoso costituisce il pomo della discordia nelle relazioni tra Baku e Erevan fin dall’epoca sovietica, quando la demarcazione staliniana dei confini vide la regione, con una popolazione a maggioranza armena, diventare una repubblica autonoma in seno alla Repubblica Socialista Sovietica Azera. Una guerra, tra il 1988 e il 1994, costata oltre 30 mila morti e centinaia di migliaia di rifugiati ha portato alla secessione dall’Azerbaigian. Oggi il Nagorno-Karabakh è una repubblica de facto indipendente supportata economicamente e militarmente dall’Armenia, ma non riconosciuta ufficialmente da alcun stato. Baku ne reclama la sovranità in base al principio di integrità territoriale sancito dall’articolo 2 della Carta Onu.

Cronache dal fronte

Venti di guerra

Quella in corso non è la prima escalation del 2020. A luglio, una serie di schermaglie sulla linea di contatto e al confine internazionalmente riconosciuto tra Armenia e Azerbaigian avevano fatto temere che la situazione potesse degenerare. Nel frattempo, armeni e azeri si davano battaglia nelle piazze virtuali e reali del mondo.

Una situazione senza uscita

Ormai da trent’anni, nei rapporti tra Armenia e Azerbaigian si alternano momenti di relativa distensione ad altri di grande tensione, come, “la guerra dei quattro giorni”, un’escalation nell’aprile del 2016 che ricorda, nelle sue dimensioni, quella attualmente in corso. Dopo gli accordi per il cessate il fuoco di Bishkek, siglati nel 1994, le parti non sono riuscite a trovare una risoluzione permanente alla questione.

Guerra totale

Il Nagorno-Karabakh e le relazioni avvelenate tra Armenia e Azerbaigian influenzano qualsiasi ambito della vita nei due paesi, dalla musica al calcio.

Immagine: Research Gate