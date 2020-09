BIELORUSSIA: Perché le proteste possono giovare a Putin

Ora, la situazione delle proteste in Bielorussia dopo la rielezione di Lukashenko con un imbarazzante 80 per cento di suffragi (superiore, forse per puntiglio personale, al 77.93 per cento ottenuto in Russia da Putin nel referendum per la “ rielezione a vita “), nonostante la legittimità della protesta e la ripugnante violenza esercitata dalle forze di sicurezza, lascia trasparire uno scenario molto più delicato e sottile. La Russia prosegue nel suo disegno di riconquistare la Bielorussia e. Nonostante le formali dichiarazioni di sostegno a Lukashenko e la disponibilità a un possibile aiuto militare,; l’indebolimento o la possibile caduta di Lukashenko sarebbero eventi favorevoli sulla via di un’influenza sempre più soffocante.