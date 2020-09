BIELORUSSIA: Il diario delle proteste in un documentario di ARTE.tv

Sono molti in questo periodo i video che circolano sul web che raccolgono scene più e meno violente relative alle proteste in Bielorussia. Alcune immagini e contenuti sono stati ripresi anche nei nostri articoli (ad esempio qui).

Il canale culturale europeo ARTE.tv ha lanciato un documentario articolato in brevi puntate, sottotitolate in italiano, che documenta quotidianamente la situazione in Bielorussia. La corrispondente Ksenija Halubovič intervista di volta in volta manifestanti, attori culturali, semplici cittadini, raccogliendo un caleidoscopio di voci che raccontano la quotidianità di un paese in protesta ormai da oltre un mese.



Oltre a contenuti fotografici e video, sono sorti anche progetti web “dal basso” che documentano la situazione giorno per giorno attraverso articoli, commenti e interviste; tra questi Voice of Belarus.