RUSSIA: Chi è Navalny?

Un blogger, uno YouTuber, un politico, un opportunista: chi è Aleksej Navalny?

Nell’agosto del 2020 è stato avvelenato con il novičok da agenti russi, secondo quanto ammesso in una telefonata che lo stesso politico ha condiviso in un video del suo canale YouTube. Alla fine di gennaio 2021, ha deciso di tornare in Russia: perché? Chi sarebbe tornato nel luogo dove sei stato quasi ucciso dal tuo stesso governo?

In un momento in cui tutti discutono se la Russia di Navalny sarà in grado di affrontare la Russia di Putin, Gian Marco Moisé di Understanding Politics ha chiesto alla dottoressa e slavista Martina Napolitano, direttrice editoriale di East Journal, di raccontarci un po ‘di più su questa controversa figura.

Il video è in inglese, sottotitolato in italiano:

Immagine: UP