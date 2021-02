L’appello di Memorial Italia sul caso Navalny e sulle proteste in Russia

L’associazione Memorial Italia ha scritto un appello in seguito alla condanna inflitta ad Aleksej Naval’nyj e alla violenta repressione delle proteste in tutto il paese. Lo ripubblichiamo.

“L’arresto di Aleksej Naval’nyj e ora la sentenza del tribunale che lo priva della libertà sono atti che pongono apertamente il sistema politico russo fuori dell’ordine democratico.

Chiediamo con forza al Presidente Putin di rispettare i diritti politici dell’opposizione, di garantire l’autonomia del potere giudiziario e di non utilizzare la violenza delle Forze dell’Ordine contro i cittadini che protestano.

Ci uniamo a tutti coloro che chiedono l’immediata liberazione dei cittadini che in questi giorni sono stati arrestati per avere espresso le loro opinioni e ci impegniamo a contribuire a mantenere vigile l’opinione pubblica del nostro paese sulle azioni illiberali e violente in corso in Russia.

Chiediamo al Governo italiano di prendere immediatamente i necessari provvedimenti”.

Immagine: Michail Svetlov/Getty Images