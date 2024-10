SERBIA: Da Milosevic al litio, sempre in un vicolo cieco

di Srdjan Cvijic*

Nel 2024, la Serbia è più lontana dall’adesione all’UE di quanto non lo fosse un quarto di secolo fa, nell’ultimo anno del governo Milošević.

Elezioni rubate nel silenzio dell’Europa

Il 17 dicembre 2023, il regime di Vučić ha rubato le elezioni. La mancanza di par condicio è stata una costante in Serbia per l’ultimo decennio, ma nelle ultime elezioni, per evitare di perdere Belgrado, Niš e altre città, il regime ha commesso una frode elettorale palese. Ne sono seguite manifestazioni di massa. Speravamo che l’UE ci avrebbe sostenuto.

A parte la risoluzione dell’allora Parlamento europeo uscente nel febbraio 2024 che riconosceva la frode elettorale, la Serbia democratica è stata lasciata completamente sola. L’UE si è concentrata sulle proprie elezioni e si è completamente dimenticata della democrazia in Serbia.

Non riuscendo a formare una maggioranza a Belgrado, Vučić ha accettato di ripetere le elezioni locali e ha vinto – grazie all’apatia di gran parte dell’elettorato che non voleva partecipare a un altro voto rubato, e alla divisione dell’opposizione.

Il litio – ce lo chiede l’Europa!

Poi la Corte costituzionale controllata da Vučić ha revocato una moratoria sull’estrazione del litio ed è arrivata la visita del cancelliere tedesco Olaf Scholz in Serbia il 19 luglio e la firma dell’accordo UE-Serbia per un “partenariato strategico” su materie prime sostenibili, filiere di fornitura di batterie e veicoli elettrici.

Abbiamo avuto manifestazioni ecologiste in tutto il paese. Probabilmente la più grande mobilitazione di cittadini dalla nostra rivoluzione democratica del 2000.

Secondo una recente ricerca, la campagna del regime per convincere i serbi che la miniera di litio fa bene alla Serbia è stata totalmente inefficace: ha preso di mira solo coloro che già sostenevano il progetto e ha irritato visibilmente tutti gli altri .

Il 55-60% si oppone alla miniera di litio. Principalmente persone non istruite e anziane sostengono il progetto. I gruppi di età e istruzione simili che si oppongono all’adesione all’UE della Serbia sono a favore della miniera di litio. Le argomentazioni secondo cui queste dimostrazioni sono in opposizione al percorso UE della Serbia sono sbagliate.

Anche se fosse possibile estrarre il litio in modo ecologicamente responsabile, il triste record ambientale del governo di Vučić non offre alcuna garanzia che ciò possa essere fatto in Serbia.

La Serbia di Vučić a suo agio nella nuova guerra fredda

Molti credevano che la guerra della Russia contro l’Ucraina avesse creato un nuovo slancio per l’allargamento. Col senno di poi non è stato così – invece, ha sacrificato la democrazia e lo stato di diritto sull’altare della geopolitica.

Più che un’opportunità per completare finalmente il processo di unificazione dell’Europa, stiamo entrando in una Guerra Fredda 2.0 in cui si applicano regole simili a quelle precedenti alla caduta del Muro di Berlino.

Vučić potrebbe essere un bastardo – alcuni nell’UE e negli USA pensano – ma è il nostro bastardo. Sebbene si rifiuti di introdurre sanzioni alla Russia, vende munizioni all’Ucraina, vuole estrarre litio e dice di voler normalizzare le relazioni con il Kosovo.

Spyware e tribunali, la repressione degli oppositori

Eppure ciò che questi non vogliono vedere è che dopo aver cancellato la libertà dei media e le libere elezioni, il regime di Vučić sta seriamente limitando la libertà di associazione.

Più di 50 attivisti ecologisti sono stati arrestati in un chiaro abuso del codice penale serbo. I manifestanti pacifici sono accusati di un crimine grave, eversione dell’ordine costituzionale – rischiano la detenzione fino a 15 anni – solo per essere costretti a patteggiare un crimine minore (comportamento violento durante un raduno pubblico – da 1 a 5 anni) che tra l’altro non hanno commesso.

Queste misure in stile Lukashenko sono state utilizzate per la prima volta in modo massiccio durante le proteste contro le frodi elettorali nel dicembre 2023. Le accuse di reati gravi servono a intimidire e anche a consentire alle forze di sicurezza di intercettare massicciamente le comunicazioni degli oppositori del regime tramite spyware.

A novembre 2023, Amnesty, Citizen Lab, Access Now e Share Conference hanno rivelato che un sofisticato spyware di livello militare (come Pegasus) viene utilizzato per attaccare la società civile serba.

Verso l’abisso dell’autoritarismo anti-occidentale

In combinazione con la repressione autoritaria, il regime continua con lo stillicidio quotidiano di propaganda anti-occidentale. Sulla falsariga di un comunicato di propaganda del ministero degli esteri cinesi, Vučić personalmente e la sua macchina di propaganda ha accusato l’Occidente di sostenere le proteste ecologiste.

Nonostante tutti gli accordi transazionali, chiunque pensi che la Serbia si stia avvicinando all’Occidente vive in una pericolosa illusione. Ogni giorno, a poco a poco, la Serbia di Vučić sta scivolando verso l’abisso dell’autoritarismo anti-occidentale.

I rappresentanti UE – come la segretaria di stato tedesca Franziska Brantner – ripetono che l’estrazione del litio non garantirà sconti alla Serbia sul suo percorso verso l’UE. Ciò che intendono dire è che l’UE insisterà sulla condizionalità democratica per l’adesione all’UE indipendentemente dal litio.

Ma ciò che i serbi sentono è “vogliamo il vostro litio e non vi vogliamo nell’UE”. La propaganda di Vučić è ben felice di diffondere questa narrativa, e non gli è difficile.

Le reazioni alla repressione autoritaria in Serbia sono lievi o inesistenti. A causa di questo, piuttosto che uno slancio di allargamento dell’UE, abbiamo la morte della condizionalità e una manna per gli autocrati ibridi.

Il settembre 1999 era cupo e repressivo, ma almeno avevamo la speranza che una volta rovesciato Milošević avremmo avuto la possibilità di costruire una democrazia e ottenere il sostegno del resto d’Europa. Nel 2024 non abbiamo niente di tutto ciò.

*l’autore è un ex diplomatico serbo e presidente del comitato consultivo internazionale del Belgrade Centre for Security Policy.

Foto: “Tragovima fantoma” / “By phantom’s trail”, by Igor Cvetković (Belgrade, 2016)