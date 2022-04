RUSSIA: Vivere a Kaliningrad tra le sanzioni

Per via delle sanzioni, gli autotrasportatori russi e bielorussi non possono più operare nell’UE, tranne che per consegne di cibo e medicine. L’effetto immediato, a Kaliningrad, è stato il rincaro dei prezzi e l’esaurimento delle scorte. Lo zucchero è diventato un bene così raro da entrare nei concorsi a premi: un portale di Kaliningrad offre 200 chili di zucchero come premio per il video più interessante inviato dagli utenti. Nel vilaggio di Gusev, intanto, il comune ha deciso di distribuire la terra ai residenti perché possano coltivarsi patate e carote.

Il canale Amber Kaliningrad riporta sempre più spesso sintomi di frustrazione causati dai prezzi di guerra. Si segnalano tacchetti di pacchi di caffé, e scene alle casse dei supermercati. Un’auto con il simbolo della Z sulla portiera si è ritrovata i vetri rotti. Se il 79% dei residenti esprime completa fiducia in Vladimir Putin secondo i sondaggi locali, gli autori di Amber Kaliningrad speculano che le valutazioni reali siano ben più basse.