KIOSK: La Bosnia 25 anni dopo Dayton. Alla scoperta di Kaliningrad

In questa puntata di Kiosk si parla di due accordi post-conflitti e delle loro eredità e conseguenze sul presente.

In questi giorni si commemorano i 25 anni degli accordi di Dayton, che posero fine al conflitto in Bosnia Erzegovina. Ripercorriamo lo sviluppo e i protagonisti dei negoziati del 1995, ma anche i vuoti lasciati fino a oggi dalla loro mancata riforma: funzionalità dello stato, rappresentanza democratica, giustizia sociale.

Nella seconda parte di puntata vi portiamo alla scoperta di Kaliningrad, exclave russa ed entità più occidentale della federazione, collocata tra Polonia e Lituania. Raccontiamo la storia di questa “anomalia” territoriale e facciamo una passeggiata virtuale per le strade della sua capitale.

Ai microfoni, le voci di Marco Magnano, Alfredo Sasso e Maria Baldovin

