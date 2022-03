RUSSIA: La vergogna del capo. Quando Putin perderà la faccia

La vergogna del capo nella cultura collettivista-verticale russa. Una riflessione del professor Mychailo Wynnyckyj, dell’Università di Kyiv-Mohila, che riportiamo in traduzione come trasmessa da Tamara Krawchenko

“Nella lingua e cultura russa, una delle situazioni peggiori che si possano vivere è il pozor. Questa parola si traduce come vergogna, ma la sua connotazione è molto più profonda.

Per i teorici dell’organizzazione, la cultura russa è collettivista-verticale – ossia estremamente gerarchica e con una esplicita tendenza al pensiero di gruppo (groupthink). La leadership in una tale cultura è incentrata sul machismo e sul carisma metafisico.

La legittimità del vozhd, il capo, deriva dalla convinzione dei seguaci nelle sue qualità soprannaturali, o quantomeno visionarie. Tale convinzione deve essere rafforzata regolarmente attraverso l’uso efficace della forza o risultati pubblicamente acclamati.

Quando il vozhd fallisce, l’effetto è il pozor: la peggiore perdita della faccia possibile. Un leader che sperimenta il pozor deve auto-ostracizzarsi, in modo da non essere ridicolizzato pubblicamente. Ogni alternativa equivale a delegittimare l’intero gruppo (azienda, organizzazione, nazione).

Qualche aggiornamento sulla situazione in Ucraina:

– Gli equipaggi dei veicoli corazzati che avanzano su Kiev si stanno arrendendo in massa. All’interno dei veicoli si trovano manuali di istruzioni (gli equipaggi sono scarsamente addestrati) e razioni di cibo con date di scadenza più vecchie dei soldati stessi;

– I carri armati e gli APC vengono regolarmente abbandonati dagli equipaggi dopo aver esaurito il carburante o a causa di guasti. Molti sono stati portati via dai trattori degli agricoltori locali per diventare elaborati ornamenti rurali;

– Prima dell’inizio dell’invasione, ai soldati russi venivano distribuite razioni per tre giorni. Il giorno 7 hanno esaurito cibo e acqua e hanno iniziato a saccheggiare negozi e magazzini locali.

Invece di essere accolti in Ucraina come liberatori, i soldati russi sono stati fermati da civili disarmati. Il valoroso e coraggioso popolo ucraino ha ottenuto il plauso globale mentre i russi sono universalmente evitati.

Per questi e molti altri motivi, Putin sta subendo il pozor. E a causa del collettivismo verticale, tutta la Russia sta cominciando a provare vergogna.

Noi ucraini possiamo rallegrarcene, ma è anche pericoloso. In una società verticalmente collettivista, il regicidio (rimozione del capo) non è solo un peccato mortale, ma non è mai accolto positivamente dal gruppo, anche se riuscito.

In altre parole, gli autori di un eventuale colpo di stato al Cremlino non saranno mai visti come eroi in nessuna circostanza – e lo sanno.

In secondo luogo, un vozhd che sperimenta il pozor intuisce che, a meno che non si possa realizzare un’impresa di grande successo e molto pubblica, i suoi giorni al potere sono contati. Il collettivo lo distruggerà per non essersi auto-ostracizzato e aver quindi disonorato l’intera nazione.

Quindi Putin non ha altra scelta che l’escalation. Sorge la domanda: sceglierà l’opzione nucleare? E se lo fa, scopriremo che la struttura di comando delle forze nucleari russe è marcia come quella delle sue forze di terra, con problemi di morale nei silos atomici?

Poiché l’uso dell’opzione nucleare era diventata una possibilità remota, negli Stati Uniti gli ufficiali destinati a tale servizio lo consideravano come la fine della propria carriera. Quando se ne sono rese conto, le forze armate americane hanno affrontato e risolto il problema.

Non c’è motivo di credere che problemi analoghi di morale non affliggano le forze nucleari russe. E data la massiccia corruzione che affligge l’esercito russo c’è ragionevole da pensare che i problemi morali e di comando non siano stati risolti.

Quindi, la Russia è una tigre di carta guidata da un leader fallito che si vergogna senza precedenti. Per evitare il pozor deve mantenere il suo bluff. Putin è un terrorista che tiene in ostaggio il mondo.

I leader occidentali hanno una paura mortale di coinvolgere direttamente le loro forze nella guerra in Ucraina, nonostante le ripetute richieste di supporto aereo, perché Putin li minaccia con armi nucleari. Purtroppo, al momento ha successo. Il mondo ha paura di lui. Segna una vittoria per il terrorista.

Di nuovo, Putin è un terrorista. Minaccia l’uso delle armi nucleari perché l’Occidente ne ha paura. E finché hai paura, vince il terrorista. Alla fine, però, qualcuno chiamerà il bluff. E poi il pozor sarà totale, compresi per tutti i leader occidentali che ci sono caduti. Nel frattempo, l’Ucraina combatte. E vince.”

Foto: Don Fontijn, Unsplash