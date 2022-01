UCRAINA: Ci sarà la guerra? Basta con le speculazioni

Sull’invasione in Ucraina si continuano a fare speculazioni, paventando una guerra quasi la s’invocasse. Esiste però una propaganda atlantista come ne esiste una russa, e da entrambe bisogna guardarsi…

“Se io fossi un vero scrittore sarei in grado di impedire la guerra”. Questo diceva Elias Canetti ne La coscienza delle parole. Le parole sono una responsabilità. La situazione in Ucraina è grave, non ci sono dubbi. Dell’accumulo di armi, dei movimenti delle truppe, delle manovre militari attraverso la Bielorussia, dei mercenari al confine, abbiamo detto. Ma le parole, per chi fa informazione, devono avere il limite dei fatti. Soprattutto quando le speculazioni, le illazioni, i processi alle intenzioni servono ad agitare spettri. L’allarme costante, la minaccia della guerra, dell’incubo atomico persino, servono solo a polarizzare e confondere l’opinione pubblica.

In tre settimane l’Ucraina sarà accerchiata, dicono fonti americane, e i giornali nostrani ci fanno un titolo. I russi vogliono creare un governo fantoccio a Kiev, dice l’intelligence britannica, e i giornali ci fanno un titolo. Ma questi non sono fatti. Sono speculazioni fondate su veline governative. E le veline della NATO non hanno un valore maggiore rispetto a quelle del Cremlino. Essere delle democrazie non offre garanzia alcuna sulla veridicità delle informazioni che vengono “fatte filtrare“, si dice così, da Washington e Londra. I governi occidentali non possono esibire alcune patente di credibilità che valga più di quella di Mosca. Tutti ricordiamo le falsità con cui si sono condotte le guerre in Afghanistan, in Iraq, fino alla discutibile operazione Allied Force nel Kosovo.

Non c’è alcuna prova del fatto che i russi vogliano fare un colpo di stato a Kiev. Non c’è alcuna certezza di un’invasione russa dell’Ucraina. C’è un pericolo, certo, e chi scrive non dorme sonni tranquilli. Conosciamo i precedenti della Crimea e del Donbass. Ma esiste una disinformazione di matrice occidentale esattamente come ne esiste una di matrice russa. Esiste la propaganda, ambo i lati.

Chi scrive non ha nessuna voglia di morire atlantista solo perché trova esecrabile la politica muscolare di Mosca. Tutte le politiche muscolari sono da condannare, e mi si perdoni la banalità. Ma non siamo anime candide, sappiamo che la politica di potenza non è andata in soffitta dopo l’ottantanove, e sappiamo che i mastini della guerra sono sempre pronti a scatenarsi. E sappiamo che a farne le spese sono i piccoli popoli. Quelli dell’Europa orientale, più di altri, almeno nel vecchio continente. Sappiamo che parole come autodeterminazione e indipendenza valgono solo per alcuni, e fino a un certo punto. E sappiamo che se l’Ucraina dovesse essere attaccata nessuno alzerà un dito, morire per Kiev non è in cima all’agenda dei paesi europei.

La posizione dell’Unione Europea è spesso criticata, ritenuta imbelle e pavida, quando non ipocrita. E se è vero che l’Ucraina è stata illusa con false promesse di adesione, è anche vero che mantenere una posizione diplomatica che prediliga l’intermediazione e il dialogo tra le parti è necessario. Soprattutto perché, lo ripetiamo, morire per Kiev non ha alcun senso. L’Ucraina è un campo da gioco per le potenze, americana, tedesca, russa, ma anche per i suoi oligarchi e politici senza scrupoli, incapaci o corrotti. Lo stesso presidente Zelensky, eletto con la promessa di trovare un accordo sul Donbass, ha assunto adesso posizioni più sensibili alle istanze nazionaliste. A farne le spese è la gente, sempre povera gente. A prendersi le bombe -Dio non voglia- e a subire angherie, disinformazione, terrore a manciate. È per loro che dispiace, che freme di rabbia il cuore.

Per questo, se invasione dovesse essere saremmo i primi a condannarla. Ma non vogliamo adesso unirci alla schiera di chi paventa la guerra quasi l’invocasse. E per quanto la posizione espressa da questo giornale negli anni non sia mai stata accomodante verso le politiche di Mosca -e qualcosa ci è costato- nemmeno vogliamo alimentare il pregiudizio antirusso che i pennivendoli della stampa nostrana coltivano incuranti.

Esistono ragioni storiche ed economiche che hanno spinto la Russia a imboccare la via della politica muscolare, e fingere che l’occidente sia estraneo a queste ragioni è ipocrita. Così come sarebbe miope ritenere che l’escalation avviata dal Cremlino non si sia alimentata anche delle reazioni occidentali e dalla vendita di armamenti a Kiev.

L’attuale crisi sul fronte ucraino è anche il risultato del fallimento della diplomazia, degli accordi di Minsk, mai davvero applicati da Kiev come da Mosca. Un nuovo tavolo delle trattative è aperto, e le esercitazioni militari russe al confine, l’accumulo di uomini e mezzi, la propaganda aggressiva, sono strumenti di pressione. Quella cui stiamo assistendo non è ancora il preludio a una guerra ma una forma di diplomazia coercitiva. Anche la mobilitazione di alcune migliaia di soldati americani, annunciata in queste ore, va letta in tal senso. Non è un bello spettacolo certo. Ma raccontiamolo per quello che è, senza dichiarare guerre al posto degli interessati.