Biden riconosce il genocidio armeno

Nel giorno in cui in Armenia e nel mondo si commemora il 106esimo anniversario del Medz Yeghern (“il Grande Crimine” in armeno), il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha riconosciuto l’eccidio di 1,5 milioni di armeni perpetrato dall’Impero Ottomano a partire dal 1915 come genocidio.

“Ogni anno, in questo giorno, ricordiamo le vite di tutti coloro che sono morti nel genocidio armeno dell’era ottomana e ci impegniamo a impedire che una tale atrocità si ripeta”. L’uso del termine genocidio nel comunicato della Casa Bianca rappresenta una scelta storica, in quanto Biden è il primo capo di stato americano in carica a farne volutamente ricorso.

La presa di posizione di Biden è simbolica e non avrà conseguenze a livello legale. Nel diritto internazionale, infatti, la prima definizione di genocidio in quanto crimine contro l’umanità si trova nella risoluzione 96/I dell’Assemblea Generale dell’ONU risalente al 1946, diversi decenni dopo i fatti in questione. Tuttavia, la Turchia da sempre si batte contro il riconoscimento del genocidio armeno da parte degli altri stati, in quanto inevitabilmente parte della sua storia verrebbe equiparata all’Olocausto.

La posizione ufficiale di Ankara al riguardo è che, se pur le stragi di armeni durante la prima guerra mondiale sono realmente avvenute, esse non corrispondono alla definizione di diritto internazionale di genocidio. In altre parole, esse non erano dettate dall’intenzione di sterminare sistematicamente la popolazione armena.

La mossa della Casa Bianca quindi inevitabilmente complicherà le relazioni con Ankara. Già nei giorni scorsi, il ministro degli Esteri turco, Mevlüt Çavuşoğlu, al riguardo aveva dichiarato che “se gli Stati Uniti vogliono peggiorare le relazioni con la Turchia, la decisione spetta a loro”. A questo, secondo diverse indiscrezioni, ha fatto seguito una chiamata tra Biden e Recep Tayyip Erdoğan nella giornata di ieri (23 aprile), in cui il capo di stato americano avrebbe anticipato i suoi piani al collega turco.

Nonostante la forte opposizione turca, nel corso degli anni 29 stati (tra cui l’Italia) hanno riconosciuto con modalità diverse il genocidio armeno. Allo sforzo turco, infatti, ne corrisponde uno equivalente per il riconoscimento da parte degli armeni nel mondo, per i quali la memoria del genocidio è ormai un elemento fondante della propria identità.

Negli Stati Uniti, il riconoscimento di Biden, ha fatto seguito a quello del Congresso arrivato nel dicembre 2019. Allora come adesso, la presa di posizione americana incrinò le relazioni con la Turchia, alleato strategico e membro della NATO. La speranza che la pressione internazionale posso far partire una riflessione nella società turca sugli errori del passato, resta sempre debole.

–

Immagine: L’annuale manifestazione sulla collina Dzidzernagapert a Erevan, dove sorge il Mausoleo che ricorda le vittime del genocidio armeno, 24 aprile 2016 (East Journal/Aleksej Tilman).