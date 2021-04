Varsavia, 1943. La rivolta del ghetto raccontata da East Journal e Scacchiere Storico

Il 19 aprile 1943 iniziava, nel ghetto ebraico della capitale polacca, l’insurrezione degli ebrei contro lo sterminio messo in atto dai nazisti. La cosiddetta rivolta del ghetto di Varsavia fu non solo la più grande rivolta degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale, ma anche la prima in una città nell’Europa occupata dai nazisti tedeschi.

L’insurrezione degli ebrei, iniziata il 19 aprile 1943, perdurò per quasi un mese: le truppe naziste la soffocarono definitivamente il 16 maggio 1943. All’incirca 13mila ebrei persero la vita durante l’assedio, mentre i sopravvissuti vennero deportati nei campi di sterminio.

Mercoledì 21 aprile, alle ore 18.30, Maria Savigni, redattrice di East Journal per l’Europa centrale, ne ripercorrerà la storia in compagnia dei colleghi Davide Longo e Matteo Bulzomì. Entrambi membri e fondatori del progetto Scacchiere Storico, Davide e Matteo si occupano di storia contemporanea con un particolare interesse ai fascismi di ieri e di oggi e alla realtà israeliana. A moderare l’evento: Martina Napolitano, direttrice editoriale di East Journal.

