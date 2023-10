In dialogo con Andrej Kurkov: l’intervista del nostro Giovanni Catelli

Andrej Kurkov, lo scrittore ucraino più conosciuto e apprezzato nel mondo, che da sempre viaggia per accompagnare i propri libri, si è ora assunto la responsabilità di raccontare ovunque vada della terribile invasione che il suo paese ha dovuto subire. Lo fa portando il proprio racconto e la propria esperienza agli uditori di tutto il mondo, che spesso sono intossicati da false informazioni, e dalla subdola disinformazione russa, che agisce da molti anni, sin da prima del 2014, quando avvenne la prima occupazione del suolo ucraino, nelle regioni di Donetsk e Lugansk e in Crimea.

L’impegno di Kurkov è ammirevole, e la sua testimonianza è una spina nel fianco degli occupanti e di chi ripete all’estero la loro propaganda: egli è russofono, ha scritto molti dei suoi libri in russo, è nato vicino a San Pietroburgo, ha vissuto a Odessa e Kiev, e contraddice quindi con la sua stessa esistenza le menzogne ufficiali degli aggressori. A settembre è stato invitato ad inaugurare il festival letterario Pordenonelegge, per precisa volontà di Michelangelo Agrusti, presidente della Fondazione Pordenonelegge, che avrebbe voluto inaugurare la manifestazione da Kiev: per ragioni di sicurezza non è stato possibile, ma se le condizioni lo permetteranno, ha promesso che il prossimo anno si inaugurerà il festival da Kiev.

L’inaugurazione, in un Teatro Verdi gremito, ha riscosso l’entusiasmo del pubblico, e gli applausi ricevuti hanno incoraggiato Kurkov nella sua preziosa missione divulgativa. Lo abbiamo incontrato per porgergli qualche domanda sulla situazione attuale della guerra e sulla controffensiva ucraina.

L’intervista

G: Andrei, vedo che la gente qui ti fa domande a volte poco intelligenti, per esempio: ” forse potreste cedere una parte del territorio, così da ottenere un po’ di pace”; non capiscono la realtà della situazione, e che gli invasori possono ripetere la guerra tra due o tre o altri anni, e che questa aggressione non finirà mai.

A: Beh, voglio dire, domande del genere si pongono in tutti i Paesi, quindi non importa, anche in Ungheria, il primo ministro ungherese Orban ne ha parlato, quindi non c’è da sorprendersi, ma è come hai detto tu, hai ragione, perché qualsiasi sottomissione, qualsiasi pezzo di terra lasciato ai Russi sarà la ragione per cui torneranno, quindi dovrebbero solo capire che non otterranno mai nessun pezzo di terra da nessun Paese, dovrebbero essere fermati e poi potrebbero riconsiderare le loro politiche.

G: Sì, forse questo sarebbe possibile con un cambio di potere, forse con la morte di Putin, anche se non sappiamo se Patrushev, o le altre persone con lui, sarebbero meglio.

A: Beh, Patrushev ha la stessa età di Putin. E probabilmente la stessa mente, ma questa è la vecchia gerontocrazia, che è molto conservatrice e molto imperialista, quindi, voglio dire, dovremmo aspettare un’altra generazione, persone che, anche se sono conservatrici e radicali, non saranno aggressive in modo sovietico come Putin e la sua generazione.. Mi aspetto fra alcuni anni in Russia, un nuovo tipo di leader che non sarà pro-europeo, ma che sarà pragmatico e forse più simile ai politici cinesi che si occuperà dell’economia del Paese e degli interessi del Paese, ma non sarà stupidamente aggressivo verso i vicini.

G: Forse alcuni oligarchi potrebbero dire ai politici: non siate stupidi, torniamo a fare affari come prima.

A: Beh, voglio dire, gli oligarchi erano al servizio dei leader della Russia, quindi, voglio dire, il Paese è gestito dal KGB, dall’FSB, e quindi l’FSB ha abbastanza armi contro gli oligarchi. Così, voglio dire, che se improvvisamente ci sarà un governo civile, con persone non appartenenti all’FSB, la situazione potrebbe essere migliore, ma gli oligarchi potrebbero diventare più pericolosi in questo caso.

G: Inoltre, vedo che la gente non capisce molto bene la situazione della lingua, del russo e dell’ucraino. Vedo che non conoscono bene la realtà del Paese, non sanno dove si parla russo, e dove si parla ucraino; il nuovo rapporto con la lingua russa è ovviamente doloroso.

A: Beh, il russo è parlato ovunque, in alcuni luoghi molto poco, in altri molto. Sì, e voglio dire, non mi aspetto che la gente qui capisca la situazione delle lingue, perché bisogna vivere lì, o essere un giornalista che studia l’argomento. Ma in generale l’Ucraina non è uno Stato monoetnico e non è uno Stato monolingue. In realtà, fino a poco tempo fa non c’erano problemi per i russofoni, e la guerra, l’aggressione russa ha portato più problemi ai russofoni che qualsiasi tipo di governo ucraino o di attivisti linguistici ucraini.

G: Inoltre, vedo una situazione un po’ strana a Odessa, perché Odessa è tradizionalmente di lingua russa, ha un legame con essa. E conosco persone che si trovano in una situazione difficile.

A: Non sono in una situazione difficile. Odessa parla russo con accento ebraico, per tradizione, da 100 anni e anche prima. E manterranno questa lingua perché è la loro cultura. Quindi potrebbero anche non chiamarla lingua russa, ma lingua di Odessa. Odessa non è una città politicamente impegnata. È una città commerciale senza interessi politici, ma difenderà il proprio stile di vita. E questo è tutto. Ma non credo che nessuno cercherà di costringerli a smettere di parlare ciò che parlano.

G: A volte leggo rapporti di esperti militari, anche qui in Italia, che sono ottimisti sulla controffensiva ucraina. A volte l’opinione dipende anche dalle influenze politiche. Io sono ancora ottimista sul successo della controffensiva. Tanti pensano che le difese russe non siano così forti. Tu cosa ne pensi?

A: Beh, non sono un esperto. Ovviamente le difese sono molto forti perché la Russia ha avuto un anno per costruirle. E hanno portato milioni di tonnellate di cemento, ecc. Ma l’Ucraina riceve comunque armi e munizioni molto moderne dall’Occidente. E il fatto che questa mattina i missili ucraini siano riusciti a distruggere due navi da guerra – un sottomarino e una nave da guerra – a Sebastopoli, è una notizia bomba. Dimostra che l’Ucraina è capace di una controffensiva di successo.

G: Sì, sì, ne sono certo. E penso che un problema importante, se avranno i missili ATACMS, sarà colpire il ponte della Crimea. Sarà la cosa principale da distruggere immediatamente.

A: Penso di sì.

G: Sarà anche psicologicamente molto importante.

A: Beh, psicologicamente, farà sicuramente crollare Putin e la sua cerchia e li renderà molto imprevedibili e molto arrabbiati. Ma questa è già una promessa. I generali ucraini hanno promesso di distruggere il ponte. Quindi la domanda è: quando?

G: Penso che anche tutti in Ucraina aspettino questo momento.

A: Sì…

G: Ok, allora speriamo che sia una buona controffensiva: servono davvero altre buone armi, credo, perché il successo non è così lontano.

A: Il problema è che, anche se l’Ucraina libererà la Crimea e i territori occupati, la Russia continuerà a bombardare l’Ucraina dal territorio russo. E oggi è arrivata la notizia che la Russia sta producendo più missili di quanti ne producesse prima. Quindi, per quanto tempo continuerà? L’Ucraina dovrà migliorare le proprie difese aeree e, naturalmente, ampliare l’arsenale dei missili ATACMS per cercare di impedire ai russi di farlo. Ma può andare avanti per molto tempo e sarà molto costoso per l’Ucraina perché ogni giorno la Russia distrugge tra i 60 e i 100 oggetti infrastrutturali. Si tratta di sistemi idrici, stazioni elettriche, diverse cliniche, biblioteche, ospedali e con questa velocità di bombardamento è facile immaginare che in un anno il 50% delle infrastrutture sarà distrutto. E sopravvivere in un Paese con le infrastrutture distrutte non è molto facile.

G: Sì, penso che l’Occidente dovrebbe pensare che più velocemente darà buone armi, più velocemente finirà la guerra e sarà meglio per tutti, credo.

A: Sì, certo.

G: Forse hanno paura di qualcosa. Hanno ancora una sorta di rispetto per chi governa il paese aggressore.

A: Io credo che non abbiano rispetto. Sono molto lenti nella consegna di armi e munizioni perché vogliono che questa guerra vada a rilento in modo da dare ai russi il tempo di capire che non possono vincere, ma a costo della vita dei soldati ucraini.

G: Esattamente, questo è il vero problema. Quindi grazie mille, Andrei. E ti faccio i miei complimenti per tutto quello che stai facendo, per far sì che la verità entri nelle menti delle persone.

A: Grazie, Grazie.