Putin: Complottismo e Revisione Storica nell’arte della propaganda

L’aggressione russa in Ucraina si differenzia dalle precedenti guerre perpetrate dalla Russia soprattutto per la macchina di propaganda che consente a Vladimir Putin, al suo governo e a coloro che lo sostengono di valersi della storia e del complottismo come uno strumento di legittimazione delle proprie azioni belliche. Tuttavia, le più recenti dichiarazioni del presidente russo su Volodymyr Zelensky, descritto come un “ebreo di origine” imposto dall’Occidente per occultare la “celebrazione ucraina del nazismo”, allontanano ulteriormente la possibilità di un dialogo per la pace in Ucraina.

Il Cremlino: un teorico della cospirazione occidentale

Dal momento dell’invasione russa su vasta scala in Ucraina, il Cremlino ha rilasciato diverse dichiarazioni che richiamano alle idee deliranti sostenute dai teorici delle cospirazioni occidentali, come l’accusa all’Occidente per aver reso la pedofilia “la norma”, la denuncia dei presunti “ucro-nazi”, le voci di armi biologiche americane nascoste in Ucraina e le accuse di aver inscenato ogni massacro di civili da parte dell’esercito russo.

Inoltre, forzare la connessione tra l’origine etnica del presidente Zelensky e la guerra russa in Ucraina risulta essere un’arma di informazione sin dall’inizio dell’invasione su vasta scala. Si può ricordare come il Ministro degli Affari Esteri russo Sergei Lavrov, in diretta nazionale a Zona Bianca su Rete4 , alla domanda specifica su come la Russia volesse combattere per “de-nazificare” l’Ucraina – quando lo stesso presidente Volodymyr Zelensky è ebreo – rispose che Hitler aveva sangue ebraico e che gli antisemiti più ardenti sono solitamente ebrei. In seguito a numerose critiche della stampa e degli esponenti politici mondiali, Putin si era scusato con il primo ministro israeliano Naftali Bennett per questi commenti di Lavrov su Hitler. Tuttavia, nessuna scusa per il presidente ucraino.

Sfruttando l’etnia per scopi di propaganda…

Le origine etniche di Zelensky continuano ad essere nel mirino della propaganda russa. In una delle ultime dichiarazioni di Putin, Zelensky viene descritto come una “vergogna per il popolo ebraico” perché insediato nella sua posizione dall’Occidente al fine di nascondere “un’essenza anti-umana che è il fondamento del moderno Stato ucraino”.

In più, Putin aggiunge: “E questo rende l’intera situazione estremamente disgustosa, in quanto un ebreo etnico sta nascondendo la glorificazione del nazismo e coloro che un tempo perpetrarono l’Olocausto in Ucraina – ossia lo sterminio di un milione e mezzo di persone”. Ma cerchiamo di analizzare perché tali dichiarazioni oltre ad essere al limite del delirio, possono essere pericolose per coloro che non conoscono troppo bene il passato complicato dei paesi dell’ex URSS.