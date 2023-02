CIPRO: Presidenziali, Mavroyannis sfiderà Christodoulides al ballottaggio

Al secondo turno delle elezioni presidenziali a Cipro, domenica prossima, si sfideranno due candidati indipendenti e di estrazione diplomatica: il centrista Nikos Christodoulides e il progressista Andreas Mavroyiannis.

Il primo turno delle elezioni presidenziali nella Repubblica di Cipro, tenutosi domenica 5 febbraio, ha premiato i due candidati indipendenti ed ex diplomatici, Nikos Christodoulides e Andreas Mavroyiannis, che si sfideranno domenica prossima al ballottaggio.

Come previsto dai sondaggi, il 49enne centrista Nikos Christodoulides è arrivato in testa, anche se con meno vantaggio del previsto: hanno votato per lui il 32% dei ciprioti (127.305). Ex politico di centrodestra, è stato sostenuto da vari partiti di centrosinistra: DIKO e EDEK (socialisti), DIPA (liberali) e Movimento Solidale.

Poco distante è arrivato l’indipendente progressista Andreas Mavroyiannis, sostenuto dal partito di sinistra AKEL e da Generazione Cambiamento, con il 29.6% (117.627 voti). Ambasciatore, ex negoziatore per la comunità greco-cipriota nei (falliti) colloqui sulla riunificazione, ex rappresentante permanente di Cipro all’ONU e all’UE, nonché viceministro per gli affari europei dell’ex presidente Demetris Christofias (2012).

La rotta dei conservatori

Resta fuori dal ballottaggio l’unico leader politico in lizza, il capo del partito conservatore DISY Averof Neofytou con il 26.1% (103.755 voti). Si tratta del peggior risultato del DISY sin dagli anni ’80. Il PPE perderà così un’altra poltrona al Consiglio europeo.

Dietro di lui, in quarta posizione si piazza il candidato dell’estrema destra, Christos Christou del partito ELAM legati ai neonazisti greci di Alba Dorata, con il 6% (24.002 voti), in leggera crescita rispetto al 2018. Gli altri candidati non arrivano al 2% ciascuno.

L’affluenza al voto al primo turno è stata del 72%, con 404.403 elettori su 561-273 aventi diritto al voto.

I pronostici

I sondaggi danno in vantaggio Christodoulides al secondo turno, poiché il candidato centrista dovrebbe aver più facilità a raccogliere il sostegno di almeno una parte degli elettori conservatori del suo ex partito DISY, nonostante i pessimi rapporti con la leadership del partito. Mavroyiannis avrà invece più difficoltà ad ampliare il proprio bacino elettorale. Ma potrebbero non mancare qualche sorpresa: Phenon Phenodos sindaco DISY di Paphos, città natale di Christodoulides, ha già espresso il proprio sostegno per Mavroyiannis.

La scelta per i ciprioti si preannuncia in ogni caso chiara: nonostante una certa sensibilità sociale, Christodoulides rappresenta un modello di destra con misure severe sull’immigrazione e la chiusura ai negoziati sulla riunificazione. Mavroyiannis rappresenta invece una scelta progressista in economia, questioni sociali, e problema di Cipro.

L’impatto sui negoziati per la riunificazione

La questione della riunificazione di Cipro non è stata al centro della campagna elettorale. Sin dal fallimento dell’ultimo round di negoziati a Crans Montana e dall’elezione del nazionalista Ersin Tatar (vicino al presidente turco Erdogan) come leader turco-cipriota nel 2017, la società greco-cipriota sembra essersi rassegnata alla spartizione di fatto, cullati dalla relativa prosperità garantita dalla membership.

“E’ la prima volta dal 1974 che c’è stato un periodo così lungo senza colloqui. Dal 2017, sia l’atmosfera che la situazione sul campo sono peggiorate drasticamente”, ha affermato al Guardian l’analista politico Christoforos Christoforou.

Christodoulides ha proposto di nominare un inviato speciale UE per facilitare i negoziati, mentre Mavroyiannis, già capo-negoziatore per l’ex presidente Anastasiades, ha suggerito di condividere i depositi di gas naturale offshore di Cipro con i turco-ciprioti per arrivare a una risoluzione del confitto.

Foto: greekherald.com.au