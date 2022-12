LETTONIA: Revocata la licenza al canale tv russo Dozhd

E’ durata meno di sei mesi l’avventura del canale tv russo Dozhd (anche noto come TV Rain) a Riga, in Lettonia. “C’è un confine tra la libertà di parola e il sostegno alla guerra”, ha dichiarato il ministro degli esteri lettone Edgars Rinkevics in un’intervista pubblicata il 5 dicembre. E il giorno successivo l’autorità lettone per i media elettronici (NEPLP) ha revocato la licenza di trasmissione dell’emittente televisiva russa indipendente in esilio, citando “la minaccia alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico”. Tale decisione può ancora essere appellata.

I problemi di Dozhd in Lettonia

Secondo il diritto lettone, un canale tv può perdere la licenza dopo tre violazioni di legge. E Dozhd era già stata multata per 10.000 euro il 2 dicembre per aver mostrato una mappa che includeva la regione ucraina occupata della Crimea come parte della Russia e aver chiamato le forze armate russe “il nostro esercito”. Il canale era inoltre sotto pressione per non poter garantire trasmissioni in lingua lettone, secondo le leggi del paese baltico.

Il 1° dicembre, il conduttore Aleksei Korostelyov aveva invitato in diretta i telespettatori e denunciare le violazioni della legge russa durante la mobilitazione militare, dichiarando anche: “Speriamo di aver aiutato anche molti militari, in particolare assistendo con attrezzature e beni di prima necessità in prima linea”.

A seguito delle proteste, Dozhd ha rapidamente fatto marcia indietro, ha licenziato Korostelev e ha cancellato il filmato. Il caporedattore del canale Tikhon Dzyadko si è inoltre scusato con i telespettatori, sostenendo che la frase fosse stata estrapolata dal contesto e affermando che Dozhd “non ha mai, non fornisce e non fornirà mai equipaggiamento o altro a nessun esercito, incluso quello russo”.

Ma tali azioni non sono bastate a convincere le autorità lettoni della buona fede del canale russo. Secondo l’autorità dei media, la direzione di Dozhd “non ha compreso o riconosciuto l’importanza e la gravità delle violazioni e quindi non può operare sul territorio della Lettonia”.

“Il canale televisivo smetterà di trasmettere via cavo ma rimarrà su YouTube“, ha annunciato Dozhd. “Continuiamo a lavorare e crediamo che tutte le accuse contro di noi siano ingiuste e assurde”. Ma non è chiaro se ciò sarà possibile, poiché le autorità lettoni hanno annunciato il geoblocking del canale anche online.

Riga, porto sicuro per i media russi anti-Putin?

La Lettonia è stata uno dei paesi più critici dell’invasione russa dell’Ucraina, ma è diventata anche un rifugio per l’opposizione russa in fuga. Molti dei media russi d’opposizione russa hanno riaperto a Riga, città che ancora oggi è in maggioranza russofona. Tra queste, il sito indipendente Meduza (dal 2014) e le redazioni di Novaya Gazeta Europe e Deutsche Welle in lingua russa.

Lanciato nel 2010 con lo slogan “il canale ottimista”, Dozhd si era guadagnato la reputazione di un giornalismo serio e professionale che copriva proteste, corruzione, e dissenso nonostante le pressioni del governo. Nel 2021, durante la repressione che ha preceduto l’invasione russa dell’Ucraina, il Cremlino ha indicato Dozhd come “agente straniero“.

Il 1° marzo, le trasmissioni di Dozhd erano state bloccate in Russia per aver diffuso “notizie false” sulle operazioni militari russe in Ucraina. Di fronte al rischio di arresto, la redazione aveva trovato riparo a Riga ad aprile. Il 6 giugno, la stazione aveva ricevuto una licenza in Lettonia. E in autunno ha aperto uno studio anche da Amsterdam, in cooperazione con il Moscow Times.

Ma operare da Riga per una redazione russa non è stato semplice. Vari incidenti hanno toccato un nervo scoperto in Lettonia come in altri paesi orientali dell’UE, dove si teme che gli emigré russi, consciamente o inconsciamente, simpatizzino con la politica nazionalista e imperialista del presidente russo Putin.

Le reazioni

Varie organizzazioni per la libertà di stampa in Europa, tra cui Reporters Sans Frontières e la coalizione Media Freedom Rapid Response, avevano fatto appello alle autorità lettoni perché non revocassero la licenza a Dozhd.

“TV Dozhd è uno dei pochi canali indipendenti con giornalisti russi che trasmettono al pubblico di lingua russa”, ha affermato Jeanne Cavelier di RSF, organizzazione che da anni sostiene Dozhd e il pluralismo dei media in lingua russa. “Il ritiro della licenza sarebbe un duro colpo per la libertà giornalistica, l’indipendenza e il pluralismo. Abbiamo scritto all’autorità di regolamentazione”.

“Le nostre organizzazioni riconoscono e accolgono con favore i passi intrapresi dalle autorità lettoni dall’inizio della guerra per fornire visti a più di 470 giornalisti russi e alle loro famiglie, compresi quelli di Dozhd, che sono stati costretti a fuggire dal paese. La Lettonia ha fornito un lodevole esempio” – hanno affermato da MRRR. “Dozhd ha adottato misure appropriate per affrontare le tre violazioni di legge che gli sono state contestate. Le accuse di minaccia alla sicurezza nazionale sono molto serie e vanno verificate in tribunale, e non dall’autorità dei media.”

Secondo la ricercatrice Valentina Golunova, per Verfassungsblog, il diritto europeo non impedisce alla Lettonia di imporre sanzioni. Tuttavia, la revoca della licenza potrebbe non rispettare i criteri di necessità e proporzionalità.

Anche tra i politici russi di opposizione, la decisione delle autorità lettoni è considerata controproducente – poiché nessuno crede seriamente che Dozhd stesse fornendo equipaggiamento ai soldati russi in Ucraina. “Oggi è una festa per Putin”, ha twittato Leonid Volkov, consigliere di Aleksei Navalny. E per il deputato pietroburghese alla Duma, Boris Vishnevsky, la revoca della licenza sarebbe “un enorme regalo ai propagandisti russi”.

Foto: Gilly, Unsplash