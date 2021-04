East Journal incontra gli autori del libro “La resistenza oltre le armi. Sarajevo 1992-1996”

Nell’anniversario dell’inizio dell’assedio di Sarajevo, il 5 aprile, alle ore 18.30, dialogheremo con gli autori del volume edito da Mimesis “La resistenza oltre le armi. Sarajevo 1992-1996“.

Il libro rappresenta una piccola enciclopedia di storia della resistenza. Non quella armata, ma quella culturale messa in atto dai cittadini di una Sarajevo assediata e bombardata per quattro lunghi anni. L’arte e la cultura, sotto le bombe e i cecchini, divennero infatti un’arma di resistenza, “un’arma mortale alla quale gli assedianti non seppero mai rispondere, […] un rifugio dalla guerra”.

Al nostro incontro, in diretta, interverranno gli autori Andrea Caira e Arianna Cavigioli, la storica dell’arte e autrice della postfazione al volume Claudia Zini, in dialogo con Marco Siragusa, redazione Balcani di East Journal, e Martina Napolitano, direttrice editoriale di East Journal.