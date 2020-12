KIOSK: Donne in protesta e costruttori di ponti

La nuova puntata di Kiosk è dedicata alla protesta delle donne bielorusse, e all’Europa di Alexander Langer.

4 mesi dopo le elezioni presidenziali, continua in Bielorussia la mobilitazione contro il regime di Lukashenko. Che ruolo giocano le donne nelle proteste in corso e fino a che punto l’uguaglianza di genere è una priorità per l’opposizione? Ne parliamo insieme a Julia Mickiewicz, attivista e co-fondatrice del Gruppo di lavoro femminista del Consiglio di Coordinamento dell’opposizione bielorussa.

A un quarto di secolo dalla scomparsa di Alexander Langer, presentiamo un libro che raccoglie una scelta dei suoi scritti sulla Bosnia e sulla crisi della ex Jugoslavia. ‘Quei ponti sulla Drina. Idee per un’Europa di pace’ rappresenta una testimonianza preziosissima del suo impegno, che andava ben oltre i limiti, spesso angusti, della politica istituzionale. Per parlarne, abbiamo intervistato Sabina Langer che, insieme a Edi Rabini, ha curato il volume.

Ai microfoni, le voci di Marco Magnano, Laura Luciani e Simone Zoppellaro.

