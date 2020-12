KIOSK: Oltre lo sport

Kiosk dedica questa puntata a tre personaggi indimenticabili, di sport e oltre:

La carriera di Maradona vista dall’Europa centro-orientale. Alcuni dei suoi gloriosi trionfi, e qualche proverbiale caduta, si sono soprendentemente incrociati con momenti cruciali del calcio – e persino della Storia – dello spazio (post-) jugoslavo e sovietico.

Una rassegna impreziosita da diversi frammenti audio d’epoca.

La storia da romanzo di Emil e Dana Zátopek, giavellottista lei, corridore lui, è legata a doppio filo alle sorti della loro Cecoslovacchia. Celebrati come eroi, cadranno in disgrazia per l’impegno di libertà e giustizia dopo la Primavera di Praga. Ne parliamo con Joshua Evangelista, curatore de I Giusti dello sport , ebook della Fondazione Gariwo – Foresta dei Giusti.

Ai microfoni, le voci di Marco Magnano, Alfredo Sasso e Simone Zoppellaro.

Listen to “S03E10 – Oltre lo sport” on Spreaker.

Ascolta la musica di Kiosk su Spotify!

Kiosk – Voci e idee da luoghi non comuni è un programma radiofonico condotto da Maria Baldovin, Laura Luciani, Marco Magnano, Alfredo Sasso e Simone Zoppellaro. Ogni mercoledì alle 21.00 su Radio Beckwith e subito dopo disponibile in podcast sul nostro sito e su iTunes, Spreaker, Spotify e iHeartRadio. In replica il sabato alle 10.30. Seguici anche su Facebook e Twitter.