KIOSK: Nessuna pace in Karabakh. Avanguardie e rivoluzione in Russia

Nessuna pace, ancora una volta, in Karabakh. Il nove di novembre, Armenia e Azerbaijan hanno firmato un accordo di cessate il fuoco sotto la supervisione della Russia. Putin non firma solo l’accordo, insieme a Pashinyan e Aliyev, ma schiera le sue truppe in funzione di peacekeeping, su tutto il territorio del Karabakh, ma anche nei sette distretti adiacenti. Un nostro approfondimento.

Il libro “L’arte in rivolta, Pietrogrado 1917”, è la prima traduzione in italiano delle memorie di Nikolaj Punin, critico, teorico e storico dell’arte, figura chiave della vita culturale della Russia pre- e post-rivoluzionaria. Edito da Guerini e Associati in collaborazione con Memorial Italia, il libro ci offre uno spaccato interessante della vita culturale che si svolgeva a Pietrogrado alla vigilia della Rivoluzione d’ottobre. Ne parliamo con Nadia Cicognini, curatrice e traduttrice.

Ai microfoni, le voci di Marco Magnano, Simone Zoppellaro e Maria Baldovin.

