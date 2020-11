MOLDAVIA: Il nuovo presidente è la filo-europea Maia Sandu

Con il 57,75% dei voti, la candidata filo-europea Maia Sandu ha sconfitto il presidente uscente Igor Dodon al secondo turno di elezioni presidenziali. L’affluenza al voto del 52,78% è stata di molto superiore a quella del primo turno (di cui abbiamo parlato qui). In particolare, la diaspora ha più che raddoppiato la sua presenza e oltre 262.000 persone si sono recate a votare nei seggi predisposti dalle ambasciate in vari paesi del mondo per garantire l’esercizio di questo diritto. Il 92, 94% degli elettori all’estero ha votato per Maia Sandu.

Un nuovo video del canale YouTube Understanding Politics approfondisce più nel dettaglio le questioni principali legate a questo voto e al suo risultato:

