Il canale YouTube che va oltre il muro, East Journal fa il suo esordio live

Ai tempi del 3.0 (e della pandemia in corso), quando le elezioni si seguono in live streaming e i commenti elettorali giungono in tempo reale, dove lettrici e lettori ascoltano podcast che spaziano dalla musica alla lettura, dall’arte all’architettura e non mancano di riproporre visioni politiche da ogni angolo del mondo, East Journal fa il suo esordio live, con un proprio canale YouTube, andando oltre il muro e parlando di Europa centrale e orientale, di Baltico e di Balcani, di Caucaso e di Russia, passando anche per la Turchia.

La redazione di East Journal ha deciso di reinventarsi e approfondire alcuni temi in diretta, interagendo con le proprie lettrici e i propri lettori, avvalendosi anche della partecipazione di esperti esterni per condurre interviste esclusive e condividere opinioni su tematiche diverse: elezioni, letture consigliate, strategie economico-politiche, tradizioni e culture, sport, questioni di genere, lingue e storia.

D’ora in poi potrete (ri)guardare e (ri)commentare tutte le nostre dirette e i nostri video con un semplice clic sul nostro canale YouTube. Troverete, inoltre, una nuova sezione nel nostro sito appositamente dedicata e dettagliata, completa di articoli e approfondimenti che portano la firma dei nostri redattori.

Immagine: East Journal