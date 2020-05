UNGHERIA: Il compleanno di Armin, prigioniero di Orban

Armin ha 11 anni, e da diciotto mesi è prigionero di Orban e del governo ungherese. Assieme a suo padre, l’artista iraniano Abouzar Soltani, è bloccato nella “zona di transito” di Röszke al confine tra Serbia e Ungheria.

L’anno scorso, per il suo compleanno, Armin e suo padre hanno girato un cortometraggio di 3 minuti dal telefonino. Il film, Fish, è stato presentato a vari festival internazionali, tra cui Verzio a Budapest, a Bratislava e al festival di Lugano.

“Sono Abouzar Soltani, ho 37 anni. Sono nato in Iran in una famiglia di artisti. Ho appreso calligrafia e fotografia da ragazzo dai miei fratelli. Per via delle differenze tra le mie idee politiche e il regime in Iran, ho dovuto lasciare il paese con mio figlio e cercare rifugio in Europa. Il governo ungherese ci ha imprigionato per oltre un anno in questo campo chiuso, che è come una prigione.

Quando ci hanno detto che ci avrebbero deportato in Iran, Armin ha smesso di disegnare e di parlarmi dei suoi desideri. Ho visto morire i sogni di mio figlio. Per questo ho cercato di tenere vivi i suoi sogni e la sua speranza, perché mio figlio è la mia speranza e la mia vita. Un film che è diventato la voce di centinaia di migliaia di bambini richiedenti asilo, per i quali la libertà resta un diritto negato”