Cerchiamo collaboratori per scrivere di sport dell’Europa orientale

Sei un appassionato di calcio bielorusso? Segui il basket jugoslavo dai tempi della Jugoplastika Split? Sai a memoria la formazione dell’Ungheria campione del mondo di pallanuoto? East Journal sta cercando collaboratori specializzati nello sport dell’Europa orientale (ex Jugoslavia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ex Unione Sovietica).

Raccontaci chi sei, mandaci una tua piccola biografia (studi, esperienze, interessi, competenze) e allega un articolo inedito (massimo 4.000 battute spazi inclusi) su un argomento a tua scelta. A noi serve passione, attitudine alla scrittura, interesse per lo sport, qualche conoscenza dei luoghi, della loro storia e delle loro storie, delle vicende di attualità e del passato, delle tendenze per il futuro.

Di cosa scriverai? Calcio, basket, rugby, pallanuoto etc. – insomma dello sport che preferisci – raccontando storie, approfondendo tematiche, tracciando percorsi. Ti daremo spunti e fonti da consultare, l’inglese è necessario, se poi sai una lingua del posto tanto meglio.

Ci sarà una fase di prova, qualche articolo per conoscerci in numero variabile. Gli articoli verranno comunque pubblicati se considerati idonei. Saper usare WordPress a livello base sarebbe ideale, ma non indispensabile. Noi forniamo una piccola guida, e si impara velocemente.

Una volta entrato in redazione, decideremo insieme un numero di articoli all’anno e parteciperai al gruppo (social, ma a volte anche no) per coordinarti e condividere opinioni e notizie. Serve quindi un account Facebook.

Sappi che soldi non ce n’è per nessuno. East Journal sono dieci anni che va avanti senza una lira, e nessuno ha mai preso un soldo. Si fa per il piacere di stare insieme, di fare una bella cosa e – perché no – per farsi conoscere.

Quindi:

passione e attitudine alla scrittura

scrivere di sport dell’Europa orientale

uso di WordPress e Facebook

mandaci un pezzo inedito e una mini-bio

no money

Scrivi a [email protected]. Risponderemo a tutti, con un po’ di pazienza.