Dopo Amsterdam: cos’è davvero un pogrom

di Brendan McGeever *

La violenza di inizio novembre contro i sostenitori del Maccabi Tel Aviv ad Amsterdam è stata descritta in termini quasi singolari. Il presidente israeliano Isaac Herzog, Geert Wilders e il presidente Biden parlano tutti all’unisono: questo è stato un pogrom contro gli ebrei.

Come studioso di pogrom antiebraici, sono abituato a discutere l’argomento in conferenze e seminari accademici. Raramente il tema viene dibattuto al di fuori di questi contesti. Tutto è cambiato un anno fa. Subito dopo il 7 ottobre, c’è stato un aumento dell’850% nel volume di ricerca di Google per “pogrom”. Dopo gli eventi di Amsterdam, l’aumento è di oltre il 1000%.

La parola “pogrom” evoca storie che sono incise nella memoria collettiva ebraica. È comprensibile che molti la stiano cercando come un modo per dare un senso agli eventi recenti. La violenza ad Amsterdam è stata abominevole e il fatto che si verificasse nel cuore dell’Europa alla vigilia dell’anniversario della Kristallnacht non ha fatto che confermare il senso di paura con cui molti ebrei vivono oggi.

Ma si è trattato di un pogrom? Descrivere la violenza in questo modo non è solo fuorviante, ma anche politicamente pericoloso. Tutti noi che vogliamo che le nostre strade siano sicure, per ebrei e non ebrei, abbiamo la responsabilità di comprendere con accuratezza e attenzione cosa accadde ad Amsterdam.

Cos’è davvero un pogrom

Derivante dal verbo russo gromit (saccheggiare, distruggere), il sostantivo “pogrom” entrò nella lingua inglese all’inizio del ventesimo secolo, quando si diffusero notizie di atrocità compiute contro gli ebrei nella Russia imperiale.

I pogrom erano atti violenti da parte di settori della popolazione maggioritaria contro una minoranza razzializzata priva di diritti o di protezione statale. L’intenzione era quella di tenere quella minoranza “al suo posto”. Quando scoppiò la guerra civile russa in seguito alla Rivoluzione del 1917, più di 100.000 ebrei furono assassinati in quella che fu allora la più feroce ondata di violenza antisemita nella storia ebraica moderna.

Esiste una vasta letteratura sui pogrom. Quali sono le definizioni prevalenti? Per lo storico Hans Rogger, i pogrom si verificano in un contesto in cui i meccanismi di oppressione strutturale a lungo termine contro una popolazione minoritaria iniziano ad allentarsi o a essere messi in discussione. Questo è esattamente ciò che accadde in Russia durante la rivoluzione.

Per David Engel, i pogrom implicano “applicazioni collettive violente della forza da parte di membri di ciò che gli autori ritenevano essere un gruppo etnico o religioso di rango superiore contro membri di ciò che consideravano un gruppo di rango inferiore o subalterno“.

In altre parole: i pogrom si sono verificati contro gli ebrei in regioni d’Europa in cui erano strutturalmente discriminati, dove le leggi proibivano la loro piena partecipazione alla vita civica e politica e dove gli ebrei erano considerati politicamente sovversivi e portatori di una cultura aliena. A volte, la violenza è stata perpetrata “dal basso”, da parti della popolazione maggioritaria; in altri casi, come la Kristallnacht, il pogrom è stato organizzato e perpetrato dallo Stato.

Quattro ragioni per cui la violenza ad Amsterdam non è stata un pogrom

Descrivere la violenza ad Amsterdam come un pogrom è sbagliato per quattro motivi.

Innanzitutto, il termine pogrom colloca gli eventi in un capitolo molto specifico della storia ebraica a cui non appartengono. L’antisemitismo era senza dubbio presente nelle strade di Amsterdam: un tassista è stato filmato mentre dichiarava “siamo qui a dare la caccia agli ebrei cancerogeni”, mentre un altro ha fatto riferimento a una “caccia agli ebrei”. Per quanto agghiaccianti siano queste parole, non ogni episodio di violenza antisemita rappresenta un pogrom. Non è nemmeno del tutto chiaro che, in generale, l’antisemitismo sia stato il fattore motivante della violenza. I sostenitori del Maccabi Tel Aviv sono stati presi di mira perché israeliani. Ad Amsterdam, sia l’antisionismo che l’antisemitismo erano in mostra: in alcuni casi, si sovrapponevano, mentre in altri erano distinti. L’applicazione del termine pogrom agli eventi di Amsterdam, tuttavia, serve a eludere la natura complessa di questa relazione.

In secondo luogo, prima, nel corso della giornata, i tifosi del Maccabi Tel Aviv sono stati filmati mentre urlavano “morte agli arabi! Che vinca l’esercito israeliano, fanculo gli arabi!” Una bandiera palestinese è stata data alle fiamme. Un tassista è stato aggredito. Più tardi, hanno cantato “Perché la scuola è finita a Gaza? Perché non ci sono più bambini!”. Questo importante contesto è stato completamente ignorato in alcuni commenti dei politici tradizionali. Il termine pogrom implica una netta distinzione tra vittime e carnefici; gli eventi di Amsterdam smentiscono tale differenziazione.

In terzo luogo, descrivere la violenza come un pogrom ci incoraggia a ignorare la differenza tra lo status degli ebrei un secolo fa e il loro posto nel mondo oggi. In Europa, l’antisemitismo rimane un pericolo e non assume la forma del pogrom come un tempo. In Israele, gli ebrei costituiscono la popolazione maggioritaria di uno stato che vanta uno degli eserciti più formidabili del mondo. Quello stato è attualmente impegnato in una guerra descritta da alcuni degli studiosi più rispettati dell’Olocausto come un genocidio. I sostenitori del Maccabi Tel Aviv sono stati presi di mira perché erano percepiti come rappresentanti di quello stato. Il termine pogrom non ci consente di cogliere queste importanti differenze storiche.

Ciò non significa che i pogrom non si verifichino nel mondo di oggi: in base alle definizioni che troviamo nella letteratura accademica, troviamo una corrispondenza più vicina a un pogrom nella violenza dei coloni israeliani armati che hanno devastato le città della Cisgiordania in un’ondata di violenza dei coloni sostenuta dallo stato che è aumentata drasticamente dal 7 ottobre.

In quarto luogo, la parola “pogrom” è stata usata come richiamo razzista da parte di politici di alto rango in Gran Bretagna e nei Paesi Bassi che hanno cercato di collegare la violenza all'”immigrazione di massa” di musulmani. Invece di combattere l’antisemitismo, questo non fa che consolidare razzismo e inimicizia. Tali affermazioni sono anche empiricamente false: uno studio condotto in cinque nazioni dell’Europa occidentale ha dimostrato che i livelli di antisemitismo non sono di fatto influenzati dall’immigrazione dalle nazioni del Medio Oriente e del Nord Africa.

Rispettare la storia ebraica, per capire meglio l’oggi

La parola “pogrom” non è solo inadatta al compito di spiegare la violenza di Amsterdam di giovedì. Ci porta a immaginare un mondo in cui gli ebrei sono assediati e circondati da nemici potenti: sia il contesto immediato che quello geopolitico della violenza erano significativamente più complessi di così.

La parola “pogrom”, quando usata in questo modo, rende anche un disservizio alla storia ebraica. Siamo abituati a usare cautela quando si tratta del termine “Olocausto” e giustamente critichiamo coloro che lo utilizzano in modo inappropriato. “Pogrom” merita un trattamento simile. Usarlo male ci impedisce di comprendere le molteplici atrocità che vengono perpetrate qui e ora, contro ebrei e non ebrei, e aggrava una situazione già pericolosa. Possiamo e dobbiamo fare di meglio.

*Il dottor Brendan McGeever è docente di sociologia presso il Birkbeck Institute for the Study of Antisemitism. È autore di Antisemitism and the Russian Revolution (2019) e Britain in Fragments (2023). È Cornell Distinguished Visiting Professor presso lo Swarthmore College per l’anno accademico 2024-2025.

Foto: ANP/Alamy – Police near Maccabi Tel Aviv fans, Amsterdam 7 November 2024.