CINEMA: “Scenes with My Father” di Biserka Suran vince il premio IFF 2024 a Bergamo

Scenes with My Father di Biserka Šuran (Paesi Bassi, 45’) vince il premio per il miglior documentario al 18° IFF – Integrazione Film Festival, concorso cinematografico internazionale dedicato a inclusione, identità e intercultura, promosso a Bergamo da Cooperativa Ruah con la collaborazione di Lab 80 film.

In Scenes with My Father, tramite un viaggio fittizio la regista Biserka Šuran accompagna il padre a ritroso nella memoria del suo paese natale, la Jugoslavia.

I ricordi si riflettono in scenografie cinematografiche in cui conversano di nazionalità, identità, amore, sogni e rimpianti.

Lettere d’amore, materiale d’archivio e aneddoti dei membri della famiglia offrono al pubblico uno spaccato delle prove e delle tribolazioni vissute dalla famiglia quando è stata costretta a lasciare il proprio paese d’origine.

Padre e figlia ripercorrono le tante fratture – migrazione, sradicamenti, silenzi e solitudini – che hanno segnato le loro vite. Il viaggio vero, che rivela il passato, cura il presente e apre una possibilità di futuro, è quello delle relazioni.

Al servizio di questo assunto, che investe tanto l’avventura esistenziale quanto il cinema, si rivela un dispositivo formale coerente e raffinato.

Come ricorda la regista Biserka Šuran: “Da bambina vedevo mio padre lottare per adattarsi in un nuovo paese, l’Olanda, e allo stesso tempo rimanere in contatto con il paese che era stato costretto a lasciare, la Jugoslavia. Questo conflitto ha avuto un grande impatto su di me e ho voluto trasformarlo in un’opera d’arte per guarire le ferite della nostra famiglia. Il tema dell’integrazione ha un ruolo molto importante nel mio lavoro”.

Biserka Šuran, nata nel 1989 a Capodistria, in Jugoslavia, ha studiato regia alla Nederlandse Filmacademie e vive ad Amsterdam. Scenes with My Father ha esordito al festival IDFA 2022 e ha vinto il premio per il miglior documentario al Trieste Film Festival e il premio FIPRESCI al festival Beyond Borders in Grecia. Il suo prossimo progetto è un cortometraggio sperimentale sul tema della danza.