SERBIA: Belgrado ospiterà Expo 2027

La Serbia si è aggiudicata l’organizzazione dell’Esposizione specializzata (Expo) in programma per l’estate del 2027. La manifestazione culturale si terrà a Belgrado e il tema della rassegna sarà “Play for Humanity: Sport and Music for All”.

Si terrà in Serbia e più in particolare a Belgrado l’ Esposizione specializzata del 2027. Questo Expo si tiene ogni 5 anni negli anni dispari e rispetto all’Esposizione Universale propone un tema più specifico.

L’ultimo Expo specializzato si è tenuto quest’anno da gennaio ad aprile a Buenos Aires a tema “Scienza, innovazione, arte e creatività per lo sviluppo umano”. Durante le varie votazioni la Serbia ha superato gli altri paesi candidati tra cui Stati Uniti, Argentina e Thailandia e ha sempre mantenuto il primo posto nella classifica. Alla votazione finale, tenutasi a Parigi in seno all’Assemblea generale del Bureau internazionale per le Esposizioni (Bie) Belgrado ha superato la candidatura della Spagna e in particolare di Malaga con 81 voti a favore e 70 contrari.

Il tema dell’evento

La prestigiosa rassegna, che si terrà nella capitale serba tra il 15 maggio e il 15 agosto 2027, sarà centrata sul tema “Gioco per l’umanità: sport e musica per tutti”. Con questo evento di portata internazionale si vuole mostrare “potenziali scenari e opportunità per creare individui e comunità più resilienti”. Sulla scelta della città, gli organizzatori sottolineano che Belgrado è “da secoli un punto d’incontro tra diverse civiltà” e un luogo che ha abbracciato al meglio le culture che l’hanno influenzata: quella ottomana e quella dell’Europa occidentale.

Le incognite legate ai cambiamenti futuri e alle nuove tecnologie saranno affrontate nell’esposizione attraverso il tema del gioco. Verranno toccate le questioni globali, le minacce che l’umanità deve affrontare e i problemi legati al distanziamento sociale e all’inattività fisica. Nell’analisi del tema principale questo sarà suddiviso in tre sotto temi: forza del gioco, sport e musica. Il gioco come creatività e innovazione guidate dal divertimento, la musica come strumento per il benessere delle persone e per veicolare messaggi diversi e positivi e lo sport come preparazione del corpo e della mente allo scopo di diventare più resilienti.

Tra i concetti chiave annunciati nel sito ufficiali di Expo 2027 ci sono migliorare la salute mentale e fisica, ispirare solidarietà, unità e inclusione tra culture diverse e promuovere la creazione di un nuovo modello di istruzione e apprendimento.

Le reazioni della politica

La notizia è stata appresa dall’intera dirigenza politica belgradese con enorme soddisfazione e poche ore dopo anche il presidente della Repubblica Aleksandar Vučić ha commentato con soddisfazione: “Una notizia fantastica e una grande opportunità per l’intero paese.”

Il segretario di Stato statunitense Anthony Blinken, che aveva sostenuto la candidatura del suo paese, ha ammesso che l’offerta proposta dalla Serbia per organizzare la mostra internazionale Expo 2027 è stata più convincente di quella degli Stati Uniti e si è complimentato con il paese balcanico.

Per la Serbia si tratta certamente di una sfida importante e un’occasione per dimostrarsi in grado di organizzare un grande evento internazionale. Corruzione e malaffare sono gli avversari da battere per la buona riuscita dell’evento, mentre alcune delle parole chiave proposte, solidarietà, unità e inclusione tra diverse culture, dovranno trovare spazio anche nella realtà di tutti i giorni dove ancora troppo spesso regnano violenza, incomprensioni e intolleranza.

Foto: Wikicommons