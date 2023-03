UCRAINA: Odessa nella lista Unesco dei patrimoni dell’umanità in pericolo

Il 25 gennaio, a Parigi, il Comitato per il Patrimonio Mondiale ha iscritto il centro storico della città portuale di Odessa, in Ucraina, alla lista del patrimonio mondiale dell’Unesco, a 11 mesi dopo l’invasione russa. Tale decisione riconosce l’eccezionale valore universale del sito e il dovere di tutta l’umanità di proteggerlo.

La decisione impegna i 194 Stati parti della Convenzione sul Patrimonio Mondiale – tra cui la Russia – a non intraprendere alcuna azione deliberata che possa danneggiare direttamente o indirettamente il sito Patrimonio dell’Umanità e a contribuire alla sua protezione.

Il centro storico di Odessa è stato anche iscritto nell’elenco di oltre 50 siti del patrimonio mondiale in pericolo, il che gli dà accesso a una maggiore assistenza tecnica e finanziaria internazionale. L’Ucraina può richiederlo, per garantire la protezione della proprietà e, se necessario, assistere alla ricostruzione, se attaccata.

“Protezione rafforzata”

“Odesa, città libera, città globale, porto leggendario che ha lasciato il segno nel cinema, nella letteratura e nelle arti, è così posta sotto la protezione rafforzata della comunità internazionale”, ha dichiarato Audrey Azoulay, Direttore Generale dell’Unesco.

“Mentre la guerra continua, questa iscrizione incarna la nostra determinazione collettiva a garantire che questa città, che ha sempre superato gli sconvolgimenti globali, sia preservata da ulteriori distruzioni”.

Finora, la storica città sul Mar Nero non è stata sottoposta al tipo di bombardamento prolungato che ha devastato la città portuale di Mariupol, sul mar d’Azov.

Procedura accelerata

In considerazione delle minacce alla città da parte delle forze armate russe e degli irregolari, il Comitato del Patrimonio Mondiale ha utilizzato una procedura di emergenza prevista dalla Convenzione. Già nell’estate del 2022, l’Unesco ha messo in contatto esperti internazionali con esperti ucraini per preparare la candidatura, con il sostegno di Italia e Grecia. Il presidente ucraino Zelenskyj ha reso ufficiale la presentazione nell’ottobre 2022 e la nomina è stata valutata nelle settimane successive.

Come racconta a UN News il sindaco di Odessa, Gennady Trukhanov, “nel 2009 abbiamo presentato domanda e siamo stati accettati nell’elenco provvisorio per l’inclusione nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Ma la procedura si è prolungata e, con l’inizio della guerra, c’era una seria minaccia che i nostri monumenti sarebbero stati distrutti. Così, nel primo mese dell’invasione russa, mi sono rivolto ai nostri Ministeri della Cultura e degli Affari Esteri, per richiedere l’inclusione accelerata del nostro centro storico e del nostro porto nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco”.

Misure di emergenza

Parallelamente al processo di iscrizione, l’Unesco ha intrapreso misure di emergenza per aiutare a proteggere il sito. In particolare, l’Organizzazione ha assicurato il restauro del Museo di Belle Arti di Odessa e del Museo di arte moderna di Odessa, a seguito dei danni inflitti dagli attacchi russi.

L’Unesco ha anche fornito attrezzature per la digitalizzazione di quasi 1.000 opere d’arte e della collezione dell’Archivio di Stato di Odessa. Sono state inoltre consegnate attrezzature per la protezione degli edifici e opere d’arte esposte all’aperto.

La resistenza della cultura

Nel frattempo, la vita culturale a Odessa continua, come racconta Trukhanov. “Le anteprime e le rappresentazioni si svolgono al Teatro dell’Opera nel rispetto di tutte le misure di sicurezza; ciò significa che il numero di spettatori è limitato alla capacità del rifugio antiaereo.”

“Pensiamo che impegnarsi in attività culturali sia una terapia per la popolazione. La guerra va avanti da quasi un anno e può essere difficile mantenere alto il morale.”

