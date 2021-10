Incontro con Tatjana Djordjevic Simic, autrice de “Il Pioniere”

Come raccontare oggi la Jugoslavia che non c’è più? Giorgio Fruscione lo chiede a Tatjana Djordjevic Simic, giornalista serba che vive in Italia da molti anni, e che conserva dentro di sé quella nostalgia di un paese di cui è rimasta orfana.

L’autrice ripercorrerà le pagine del suo libro “Il Pioniere”, romanzo pubblicato nel giugno 2021 da Besa Muci Editore e che verrà presentato al prossimo Salone del Libro di Torino. Simic ne commenterà i temi principali in un dialogo con Giorgio Fruscione, analista ISPI, e moderati da Martina Napolitano, direttrice editoriale di East Journal, lunedì 11 ottobre alle ore 18.30 in diretta Facebook.