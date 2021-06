Aperte le iscrizioni al MIREES, il master dedicato agli studi dell’Europa orientale

Sono aperte le iscrizioni alla Laurea magistrale internazionale in Ricerca e Studi Interdisciplinari sull’Europa Orientale (MIREES, LM-52) dell’Università di Bologna (campus di Forlì). La deadline per le application è il 7 Settembre 2021.

Il corso di studi offre un diploma con titolo congiunto, frutto della collaborazione con la Vytautas Magnus University di Kaunas (Lituania), la Saint-Petersburg State University (Federazione russa) e l’università di Zagabria (Croazia).

Grazie a questo corso di laurea, gli studenti acquisiscono una conoscenza specializzata e approfondita dei Paesi post-socialisti e in transizione, dei nuovi Stati membri dell’UE dopo gli allargamenti del 2004, 2007 e 2013, così come del del Caucaso, i Balcani Occidentali, l’area Centroasiatica e tutta l’Europa Orientale. Il Master offre un periodo di mobilità obbligatoria all’estero presso una delle università partner o attraverso i programmi di scambi dell’Università di Bologna, borse di studio per ricerca tesi all’estero e l’opportunità di studiare con una vasta gamma di studenti e professori internazionali.

East Journal è lieto di annunciare e promuovere questo corso di studi tra i suoi lettori: un numero consistente di nostri collaboratori sono Alumni di questo interessante corso di laurea.

Per ulteriori informazioni sul programma:

Elisa Landi

Coordinatrice Amministrativa

e-mail: [email protected] / tel.: +39.0543.374149

Ufficio Amministrativo del Campus di Forlì

e-mail: [email protected]

Sanja Kajinic, PhD

Mirees Academic tutor

e-mail: [email protected]

MAiA – MIREES Alumni International Association

e-mail: [email protected]