KAZAKISTAN: Confermato il partito dell’ex presidente Nazarbayev

Domenica 10 gennaio in Kazakistan si sono tenute le elezioni per scegliere 98 dei 107 membri della Mazhilis, la camera bassa del parlamento. I partiti che otterranno seggi sono Nur Otan (71,97%), Ak Zhol (10,18%) e il Partito popolare del Kazakistan (9,03%). Sia Auyl che Adal non sono invece riusciti a superare la soglia del 7% per accedere al parlamento (rispettivamente 5,75% e 3,07%).

Nur Otan, il partito dell’ex presidente Nazarbayev e dell’attuale Kasym-Jomart Tokayev, non ha mai perso un’elezione dal 1999, anno della sua fondazione.

Ma sapendo che il Kazakistan è un’autocrazia dove non sono consentite elezioni libere ed eque, come interpretare i risultati? Perché sono importanti? Vi consigliamo la visione del nuovo video di Understanding Politics per trovare una risposta.

Immagine: mfa.gov.kz