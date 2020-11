KIOSK: Lupi grigi in Francia, “omini verdi” in Catalogna

In questa puntata Kiosk sorvola più che mai orienti e occidenti, sud e nord d’Europa.

Nei pressi di Lione è stato vandalizzato il memoriale del genocidio armeno. Fra le scritte sul monumento, una che inneggiava ai Lupi grigi. In seguito all’episodio, la Francia ha annunciato la messa al bando del movimento turco dal suo territorio. Per riflettere sulle tensioni fra Ankara e Parigi, abbiamo intervistato Dimitri Bettoni, giornalista e ricercatore.

In Catalogna, un’inchiesta sul presunto sostegno – economico, mediatico, persino militare – di emissari della Russia al processo indipendentista del 2017 ha portato a 21 arresti. Cosa c’è di verosimile in questa vicenda e, più in generale, delle “interferenze di Mosca” spesso evocate in Europa occidentale? Con un intervento di Steven Forti, docente di storia all’UAB di Barcellona.

