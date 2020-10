KIOSK: Le guerre in casa

La nuova puntata di Kiosk si muove tra Caucaso, Balcani e Italia, tra guerre di oggi e di ieri.

In Nagorno-Karabakh la situazione, dopo 11 giorni di guerra, è precipitata. Fuggita o evacuata circa la metà della popolazione, Stepanakert è sotto assedio, colpita da bombe a grappolo, droni suicidi, missili e razzi. Migliaia i morti. Un approfondimento di Simone Zoppellaro.

Parliamo poi di un libro davvero imprescindibile per capire i conflitti ex-jugoslavi, nonché le virtù e le tante contraddizioni dell’attivismo umanitario. A 22 anni dalla sua pubblicazione “La guerra in casa” dell’indimenticato Luca Rastello esce in un’edizione aggiornata. Intervistiamo Mauro Ravarino, curatore del nuovo volume.

Conduzione di Marco Magnano, Alfredo Sasso e Simone Zoppellaro.

