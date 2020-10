KIOSK: L’underground in DDR, Parajanov e Lady Gaga

Kiosk torna per la sua terza stagione e comincia con una puntata tutta culturale.

Trent’anni fa, il 3 ottobre 1990, la Germania tornava a essere un solo paese, dopo circa 40 anni di divisione est/ovest. Quanto conosciamo veramente della vita nella DDR, a parte la Stasi e la dittatura? Facciamo un piccolo tuffo nel passato per parlare di cultura giovanile e musica alternativa insieme a Sascha Lange, storico tedesco ed esperto musicale.

Sempre trent’anni fa, il 20 luglio 1990 ci lasciava Sergey Parajanov, grandissimo regista sovietico nato nel 1924 a Tbilisi da genitori armeni. Parleremo dell’importanza dell’opera di Parajanov per la cultura caucasica e per la storia del cinema soffermandoci sul suo film-capolavoro “Il colore del melograno”, che di recente è tornato alla ribalta per merito di una nota popstar occidentale.

Ai microfoni le voci di Marco Magnano, Maria Baldovin e Laura Luciani.

Listen to “S01E03 – L’underground in DDR, Parajanov e Lady Gaga” on Spreaker.

Ascolta la musica di Kiosk su Spotify!

Kiosk – Voci e idee da luoghi non comuni è un programma radiofonico condotto da Maria Baldovin, Laura Luciani, Marco Magnano, Alfredo Sasso e Simone Zoppellaro. Ogni mercoledì alle 21.00 su Radio Beckwith e subito dopo disponibile in podcast sul nostro sito e su iTunes, Spreaker, Spotify e iHeartRadio. In replica il sabato alle 10.30. Seguici anche su Facebook e Twitter.