KIOSK: Pułaski e Brodskij, storie tra due mondi

Pułaski e Brodskij, storie tra due mondi

Prosegue il viaggio dell’edicola mobile di Kiosk, questa settimana con due storie in viaggio da est verso ovest.

Nella prima parte di puntata raccontiamo, insieme a Salvatore Greco di Centrum Report, la storia del nobile polacco Kazimierz Pułaski. Una vita, la sua, che dopo un esilio forzato dalla Polonia, lo condurrà fino all’America, dove sarà un generale di primissimo piano nella guerra di indipendenza e assai vicino, fra l’altro, a George Washington. A rendere ancora più interessante la sua storia c’è il fatto, ormai comprovato, che Pułaski fosse il rappresentante di un gruppo poco considerato e conosciuto – quello degli intersessuali.

Un’altra storia di esilio negli Stati Uniti è quella del poeta russo Iosif Brodskij, nato a Leningrado/San Pietroburgo 80 anni e pochi giorni fa – il 24 maggio 1940. Dall’underground sovietico al Nobel per la letteratura, ricordiamo e raccontiamo Brodskij attraverso le sue poesie, ma anche in musica. Lo facciamo insieme a Elisa Baglioni, traduttrice di poeti contemporanei russi e co-autrice del libro “Viaggiatori nel freddo. Come sopravvivere all’inverno russo con la letteratura”, scritto sotto lo pseudonimo collettivo di Spara Jurij.

In conduzione, le voci di Marco Magnano, Simone Zoppellaro e Laura Luciani.

