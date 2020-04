Cosa ci insegnano le guerre jugoslave sul coronavirus, nelle parole di chi ha vissute entrambe

“Le avversità servono ad affrontare le cose della vita”, diceva Lucy van Pelt a Charlie Brown. “Quali altre cose?” chiedeva lui. “Altre avversità”. Ed è così per molte persone, che hanno vissuto sulla loro pelle la tragedia delle guerre jugoslave, e oggi si trovano, in Italia, a vivere insieme a noi la tragedia al rallentatore della pandemia di coronavirus. Vi segnaliamo alcuni dei loro commenti.

Vildana: Sto rivivendo la guerra, ma canteremo insieme ancora

Ne scrive Vildana Vuleta con una lettera al Corriere del 2 aprile (la potete leggere tutta qui):

Non è l’autunno di Pushkin «stagione mesta e uggiosa». Qui siamo in Italia, il Paese solare, il Paese della Primavera di Vivaldi o di Botticelli, il Paese della gente allegra e laboriosa, la gente frenetica e tanto speranzosa con le scritte ovunque «Andrà tutto bene» e «Bergamomolamia». Canteremo insieme ancora.

Vengo da una terra cha ha sofferto enormemente. Vengo da Sarajevo. Scrivo da Bergamo, la città che ha accolto la mia famiglia con le braccia aperte ventisette anni fa, una città che adesso sta soffrendo come Sarajevo, io con essa. I modi di sofferenza sono diversi, ma la sensazione è la stessa: sto vivendo la guerra un’altra volta. I cecchini a Sarajevo, non li vedevi come non vedi questo macabro coronavirus. Presentati quando oramai è tardi….

Biljana: Le persone buone hanno perso la guerra. E la pandemia?

Biljana Prijic ne scrive sul suo blog: Cosa non ho imparato dalla guerra sulla pandemia. Ricorda la fuga d’estate della sua famiglia da Knin, con la cassettina di Massimo, improbabile cantante jugoslavo dal nome italiano. E poi, il dopo:

È andato tutto male, dopo la guerra. Il dopoguerra è stato peggio della guerra stessa. La gran parte delle persone che conoscevo ha perso la guerra. Ne è uscita impoverita, espatriata, disillusa, scoraggiata, traumatizzata senza saperlo e senza potersene occupare. Non c’è stato tempo e modo di piangere la patria perduta, per divieto dei cattivi vittoriosi o per autocensura di noi che siamo stati alla finestra a guardare, impotenti e sgomenti. Le persone normali che frequentavo, le persone buone, hanno perso la guerra. Un’enorme massa di sommersi, anche quando avevano l’apparenza di salvati.

È di questo che ho paura oggi.

Temo che qualcuno possa approfittare del post pandemia come succede nei dopoguerra. E che alla fine questo esito venga accettato come inevitabile anziché giudicato come ingiusto. Non so se queste mie paure siano fondate, sensate o strampalate. Sono sensazioni che non hanno fondamento nella ragione ma in un vissuto in qualche modo compresso, come il gas in una bomboletta.

Ma mi fa soffrire pensare che è più probabile un aumento delle ingiustizie già mostruose che non una loro diminuzione. Poiché però non siamo in guerra, anche se siamo in una brutta situazione, spero che almeno qualcosa, collettivamente e individualmente, risulterà positivo.