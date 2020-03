CURVA EST: I migliori siti sul calcio dell’est Europa

Non di sola Curva Est può vivere l’appassionato di calcio dell’Est. Certo, questa rubrica è uno dei migliori luoghi per informarsi, irrinunciabile, indispensabile. Ma può essere utile trovare anche qualche altro spunto in giro per internet.

Partiamo da un presupposto: manca un sito in italiano che si occupi esclusivamente di calcio dell’Europa orientale. Per fortuna, con una minima conoscenza delle lingue, si può rimediare a questa mancanza: il punto di riferimento per qualsiasi appassionato è Footballski (FRA). Per completezza, accuratezza e competenza, Footballski non teme confronti. Sulle sue pagine si trova una buona attenzione sull’attualità, ma si possono leggere anche moltissimi articoli di approfondimento veramente ben realizzati. Un altro buon portale è Futbolgrad (ENG). Nonostante non raggiunga più gli splendori di qualche anno fa, ancora oggi rappresenta uno dei punti di riferimento per i lettori. Il sito è presente anche sui social (FB – TW – IG).

Se non esistono siti in italiano, ci sono invece molte pagine su Facebook che coprono in maniera molto efficiente il calcio nei paesi dell’Est Europa. La migliore è senza dubbio Calcio Sovietico: interviste, approfondimenti (calcistici e non), schede delle città, pillole di storia. La pagina ha anche una fan base molto attiva e un gruppo che permettono di approfondire i temi e ricevere consigli e spiegazioni sui temi inerenti il calcio dell’ex Unione Sovietica.

Altre pagine gestite molto bene sono quelle che parlano di Romania, Bulgaria, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia e Slovenia. Da segnalare anche il progetto sul calcio polacco portato avanti dal giornalista Alberto Bertolotto: A Ritmo di Polska.

Gli appassionati di Asia centrale possono trovare alcune notizie sugli ex stati dell’Unione Sovietica nella apposita sezione del portale All Asian Football che approfondisce il calcio in tutto il continente asiatico.

Infine due chicche per approfondire alcuni aspetti specifici. Gli appassionati di curve e movimento ultras possono trovare molte informazioni sulla pagina Facebook Prossima Fermata Marakana. I collezionisti di maglie da calcio infine possono cercare gioielli e rarità nell’apposita sezione del grande sito Classic Football Shirts.

FOTO dal sito Footballski.fr