AZERBAIGIAN: L’ombra del regime sulla COP29

di: Leonor Cruz e Dr Suzanne Maas (Friends of the Earth Malta)

Domenica 24 novembre 2024 ha segnato la conclusione della COP29, il vertice annuale globale sul clima dell’UNFCCC (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici), quest’anno ospitato dall’Azerbaigian. Nelle ultime due settimane abbiamo assistito al mondo riunirsi per discutere del futuro del nostro pianeta a Baku. La Conferenza annuale delle Parti (COP) è una piattaforma internazionale cruciale per leader mondiali, attivisti, scienziati e decisori politici per negoziare azioni per combattere il cambiamento climatico, ridurre le emissioni globali e promuovere uno sviluppo sostenibile.

Purtroppo, la COP di quest’anno hanno lasciato molto a desiderare. I negoziati sono stati inefficienti, portando a risultati deludenti che riflettono il fallimento del multilateralismo del XXI secolo. La mancanza di progressi significativi evidenzia l’urgente necessità di una riflessione globale: dove stiamo fallendo?

Uno dei fattori più cruciali che influenzano il successo della COP è il paese ospitante. L’ospite stabilisce il tono dei negoziati. Quest’anno, il successo sembrava possibile solo attraverso un miracolo. Non è la prima volta che un petro-stato autoritario, senza rispetto per i diritti umani, ospita la COP.

Pulizia etnica della popolazione armena

L’Azerbaigian è colpevole di aver condotto pulizia etnica, blocchi umanitari, crimini di guerra e repressione della sua società civile e della sua popolazione. Freedom House classifica l’Azerbaijan come lo stato meno democratico d’Europa, con un regime che prende di mira attivamente giornalisti, media indipendenti, politica e società civile. Come ha fatto uno stato non democratico a diventare l’ospite della COP29?

È stato il turno dell’Europa orientale di ospitare la COP e la Russia ha posto il veto su tutti gli altri paesi dell’UE. Pertanto, l’Armenia ha revocato il precedente veto contro l’Azerbaijan in cambio di prigionieri armeni. Tuttavia, un gran numero di prigionieri politici armeni è ancora detenuto in Azerbaijan.

L’Azerbaijan ha una lunga storia di violazioni dei diritti umani, che si sono intensificate con la recente pulizia etnica della popolazione armena del Nagorno-Karabakh, condotta dal regime autoritario di Ilham Aliyev, presidente dell’Azerbaijan, che ha celebrato lo sfollamento forzato delle comunità armene con un tradizionale falò dell’equinozio di primavera, definendolo una “pulizia finale”.

Mancanza di rappresentanza femminile

Inizialmente l’Azerbaijan aveva nominato 28 uomini e nessuna donna in un gruppo chiave incaricato di organizzare il summit sul clima nel paese, di cui alcuni membri erano legati all’industria petrolifera e del gas del paese. Dopo una forte reazione mediatica, il paese ha aggiunto 12 donne e due uomini al comitato. Tuttavia, il divario di genere era presente e la soluzione rapida non è stata sufficiente.

Ignorando le dinamiche di genere, le decisioni del comitato riflettono solo la prospettiva maschile, trascurando l’impatto del cambiamento climatico su donne e ragazze per le generazioni a venire. È dimostrato che il cambiamento climatico ha un impatto sproporzionato sulle donne, in particolare sulle donne incinte e sulle ragazze giovani, che viene completamente ignorato. La COP29 rappresenta un passo indietro per azioni e processi decisionali sul clima sensibili al genere.

Poco spazio per la società civile

La presenza, la partecipazione e la protezione della società civile sono essenziali nei colloqui globali sul clima per i progressi sul cambiamento climatico. La società civile non è presente a tali conferenze per corroborare gli ordini del giorno dello Stato, il loro obiettivo è sostenere i diritti umani, la sostenibilità climatica e denunciare violazioni, abusi e corruzione di istituzioni e Stati. La COP non dovrebbe mai essere ospitata da un Paese che ha prigionieri politici, e detiene giornalisti, attivisti ambientali e oppositori politici: secondo l’Unione “Per la libertà dei prigionieri politici in Azerbaigian”, più di 300 prigionieri sono detenuti dall’Azerbaigian.

“A meno che le autorità azere non cambino drasticamente il loro approccio repressivo, le organizzazioni della società civile, i media indipendenti e gli attivisti non saranno in grado di esprimere liberamente le loro opinioni critiche o di partecipare in modo significativo ed efficace alla COP29. Ciò comprometterebbe seriamente il processo e contaminerebbe l’esito della conferenza. Per ottenere un impatto veramente efficace, deve essere un forum per il libero scambio di opinioni e idee, non solo quelle dei delegati statali, ma anche degli attori civici indipendenti che sono la forza trainante per la giustizia climatica e i diritti umani, sia a livello locale che internazionale”, ha affermato Agnès Callamard, Segretario generale di Amnesty International.

Inoltre, la libertà di parola degli attivisti e della società civile sta progressivamente subendo delle restrizioni. Gli attivisti ritengono di poter protestare solo in determinate aree presso la sede della conferenza, mentre negli anni precedenti gli attivisti hanno organizzato marce di massa nelle città ospitanti. Secondo il codice di condotta dell’UNFCCC, gli attivisti non possono nominare paesi, persone o aziende specifiche. Tuttavia, il lavoro della società civile e dei gruppi che formano Friends of the Earth International continua:

“La COP29 è stata anche caratterizzata dal rafforzamento dell’articolazione dei movimenti da tutto il mondo per garantire una vera azione per il clima radicata nella giustizia. Ora siamo sulla strada per la COP30, sviluppando un’agenda ambientale critica, trasformativa ed emancipatoria a lungo termine. I gruppi locali in Brasile si stanno già organizzando, i popoli e le comunità stanno costruendo e saremo lì insieme, più forti e rumorosi per chiedere giustizia climatica”, ha commentato Linda González, antropologa, di Censat Agua Viva / Friends of the Earth Colombia.

Democrazia, diritti umani e lotta per il clima non si possono separare

La COP29 è una conferenza cruciale e decisiva, importante per il progresso nell’azione globale per il clima. Solo attraverso uno sforzo globale unificato l’umanità può combattere il cambiamento climatico e raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi. Tuttavia, la COP29 ha dimostrato la necessità che il paese ospite sia una democrazia con un chiaro impegno a passare dai combustibili fossili e a sostenere i diritti umani. Altrimenti, le future COP continueranno a produrre risultati deludenti, ignorando le prospettive di genere, le minoranze e la partecipazione della società civile.

Il contesto politico dell’ospite è cruciale per i risultati della COP. Pertanto, l’unica piattaforma in cui il mondo può discutere e negoziare azioni per il clima non può essere ospitata nelle autocrazie petrolifere, senza alcuna intenzione di allontanarsi dalle industrie dei combustibili fossili e senza alcun rispetto per i diritti umani, il diritto internazionale e la democrazia.

Mentre ci lasciamo alle spalle la COP29, non possiamo dimenticare coloro che affrontano repressione, violenza e detenzione per aver difeso la giustizia e i diritti ambientali. Con urgenza, le Nazioni Unite e la società internazionale dovrebbero agire immediatamente per garantire il loro rilascio.

Foto: FoEmalta