CINEMA: L’est in sala, Flow e La Gita Scolastica

Flow e La Gita Scolastica, due film dello scenario dell’Europa Centro-Orientale già presentati a vari festival, finaelmente arrivano in sala a partire dal 7 Novembre.

Flow – Un mondo da salvare

Ne abbiamo parlato a Cannes, quando il lungometraggio lettone di Gints Zilbalodis è stato presentato nella sezione Un Certain Regard. Un gatto nero in un mondo fantastico, in procinto di essere allagato, incontra un gruppo di animali con i quali deve imparare a convivere per poter soppravvivere. Senza alcun dialogo, Flow è un film puro, in ogni senso della parola, un’opera puramente cinematografica ma che non cade in un intellettualismo che lo renderebbe difficilmente fruibile. Per chi vuole assistere ad un film d’animazione che si distacca dai canoni disneyani, che si avvicina forse un po’ a Miyazaki (se non altro, nell’immaginazione di un mondo fantasy misterioso ed affascinante), Flow è il film perfetto, per grandi e piccoli (e per gattari).

In Italia, Flow viene distribuito da Teodora Film.

La Gita Scolastica

La protagonista, Iman, si inventa un’avventura sessuale durante un gioco di obbligo o verità, ma presto scopre le conseguenze della sua bugia. Uscito internazionalmente con il titolo Excursion, il film di debutto della bosniaca Una Gunjak rientra nel “coming-of-age”, quel cinema che racconta l’adolescenza. Ciò che distingue questo lungometraggio, presentato a Locarno, è che piuttosto di cadere in vari stereotipi legati al genere cineamtografico – tra cui, il rischio di cadere nel “film tematico”, che si focalizza sul problema sociale, ecc. – è l’energia molto giovanile, che si lega alla dinamicità di una protagonista dai capelli rosa, molto particolare e distinta dalla massa ma che assume i più normali comportamenti della propria età. Pochi sono i film contemporanei che riescono a trasmettere con simile empatia e naturalezza l’ingenuità, le speranze e le delusioni (amorose e non) di una giovane teenager.

La Gita Scolastica è già stato presentato in Italia a vari festival, tra cui il Trieste Film Festival a Gennaio. In Italia, il film è distribuito da Trent Film.