Il libro di East Journal il 22 giugno a Roma, poi Alba e Torino

“Ucraina alle radici della guerra”, il libro scritto dalla redazione di East Journal, verrà presentato a Roma presso la sede del partito radicale. Seguiranno presentazioni ad Alba, Fossano e Torino.

Il prossimo 22 giugno a Roma, presso la sede del Partito Radicale di via Angelo Bargoni, presenteremo il nostro libro, “Ucraina, alle radici della guerra“, insieme a Benedetto Della Vedova (segretario nazionale di Più Europa), Pierferdinando Casini (senatore del Partito Democratico), Lorenzo Malagola (deputato di Fratelli D’Italia) e Eleonora Mongelli (Federazione italiana Diritti umani). A rappresentare la redazione di East Journal sarà Giovanni Catelli, coautore del libro. L’Associazione cristiana ucraini d’Italia parteciperà con il suo presidente, Oles Horodetskyy. La presentazione del libro sarà occasione per discutere, insieme ad importanti esponenti della politica nazionale, i nodi del conflitto, a partire dalle cause recenti e remote che lo hanno prodotto. La questione dell’invio di armi all’Ucraina, e del sostegno economico e militare a Kiev, può essere affrontata solo se si comprende il contesto, la storia, le ragioni che hanno condotto alla guerra. La redazione di East Journal intende offrire – in quella sede, come nelle precedenti – il proprio contributo a un dibattito informato.

Un lungo giro di incontri

Così, dopo mille interviste, interventi radiofonici, ospitate in televisione (anche dal Bruno Vespa nazionale) e un lungo tour partito da Trieste e passato per Trento, Milano e dintorni, Cremona, Verona, Crema, Treviso, Venezia, Bologna, Bergamo e persino Montevideo, approdiamo infine nella capitale. Ma la tappa di Roma non sarà quella finale. Chiuderemo in Piemonte, regione dove East Journal è nato più di tredici anni fa, con tre eventi: il 30 giugno a Fossano e il 1 luglio ad Alba – ospiti di Più Europa e della Federazione italiana associazioni partigiane (FIAP) eredi dell’esperienza di Giustizia e Libertà. Lo stesso primo luglio, nel pomeriggio, saremo alla libreria Trebisonda a Torino.

Sono stati mesi intensi e appassionati, mesi in cui abbiamo incontrato centinaia di persone, e con tutti abbiamo discusso e ci siamo confrontati benché non sia sempre stato facile: contrariamente a quanto appare dai talk-show e dalle bolle social, gli italiani non sono stanchi di farsi domande, arrabbiarsi, rivendicare le proprie idee. Soprattutto, abbiamo trovato persone con cui è stato bello parlare, trascorrere insieme del tempo, stringere mani, e interrogarci sul futuro di un conflitto destinato a cambiare gli equilibri globali. Un conflitto che ci tocca tutti da vicino e che non possiamo fare finta di non vedere.

Altre sorprese

Il nostro impegno non finisce qui. Abbiamo in cantiere altri progetti e per realizzarli ci servirà il sostegno dei nostri lettori. Un altro libro, forse. Un festival, addirittura. Chissà. Molto bolle in pentola. In ogni caso continueremo a informarvi sull’Europa centro-orientale e balcanica, come sempre abbiamo fatto. Non è facile – come sapete East Journal non ha editori, non dispone di denaro, non riceve finanziamenti pubblici, non si avvale di pubblicità. Il conto in banca vuoto è il prezzo della libertà. Ma finché avremo fiato e gambe, continueremo a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Almeno finché voi ci sosterrete, come avete fatto in questi ultimi, travolgenti, mesi.

Ci vediamo a Roma, ad Alba, a Torino. Ci vediamo in giro. Ci vediamo qui.