Ce l’abbiamo fatta. Ecco Estival, il festival dell’est Europa di Trento

COSA – Estival, festival di politica, società e cultura dell’Europa centro-orientale

DOVE – a Trento, in vicolo San Marco 1 presso il Centro per la Cooperazione Internazionale

QUANDO – 10 e 11 novembre 2023

Ce l’abbiamo fatta. Il festival dell’Europa centro-orientale che da mesi stiamo organizzando, è pronto. Da anni sognavamo di realizzare un evento così. E ancora non ci sembra vero. Non l’abbiamo certo fatto da soli – larghissima parte del merito va agli amici di Osservatorio Balcani e Caucaso – ma aver dato vita a un evento che unisce così tante energie ci sembra un risultato di gran lunga migliore rispetto a un appuntamento unicamente nostro. Estival – questo il nome che abbiamo scelto – nasce infatti dalla collaborazione tra Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa e East Journal, con il patrocinio del Comune di Trento, il sostegno dell’Università di Trento e la partecipazione dell’editore Keller e dell’Associazione FuoriVia. C’è bisogno di mettere in circolazione idee, conoscenze, cultura contro il logorio della vita moderna, e della propaganda, dell’ignoranza, della falsità interessata.

Almeno per la parte che ci riguarda, questo progetto non sarebbe stato possibile senza il sostegno dei nostri lettori. A loro va il nostro più sincero ringraziamento. Finché ci sarete voi, ci sarà East Journal. Avere così tante persone che sono disposte a darci i loro soldi è cosa che lascia sempre senza parole – non che sia la prima volta. Quando si fece la prima stima dei costi, dicemmo subito agli altri organizzatori che avremmo messo la nostra parte, ma le casse erano vuote. Abbiamo scommesso su di voi, convinti di avere ancora intorno tanta gente che ci crede. Un simile capitale di fiducia verrà ben speso, e potete dare un’occhiata al programma per rendervene conto.

Quella di quest’anno è la prima edizione, ma vorremmo fosse la prima di molte. Estival ambisce infatti a diventare l’appuntamento fisso per tutti coloro che si interessano o si occupano professionalmente di Europa centro-orientale. Il passo da zero a uno, si dice, è il più lungo. Speriamo ne seguiranno altri, continuando a coinvolgere il meglio tra studiosi e giornalisti che si occupano della regione.

QUI trovate la pagina dedicata al festival, con tutte le informazioni sul programma e gli ospiti.

Tutti gli appuntamenti di Estival sono gratuiti e ad accesso libero. Sarà possibile seguire gli eventi anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di OBC Transeuropa. Per partecipare è richiesta la registrazione compilando il presente modulo .

Vi aspettiamo a Trento, o ci vediamo online. Ma vediamoci, dai.

Viva East Journal, viva i nostri lettori!