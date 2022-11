RETTIFICA all’articolo “Ordo Iuris, la fondazione antiabortista è oberata dai debiti”

Oggetto: Richiesta di rettifica delle false informazioni riportate nell’articolo ‘Polonia: Ordo Iuris, la fondazione antiabortista finanziata dal Cremlino, è oberata dai debiti’, pubblicato il 4 novembre 2022 sul quotidiano online East Journal, registrato presso il Tribunale di Torino, n. 4351/11, 27 giugno 2011.

In riferimento all’articolo pubblicato il 4 novembre 2022 sul quotidiano online East Journal, dal titolo ‘Polonia: Ordo Iuris, la fondazione antiabortista finanziata dal Cremlino, è oberata dai debiti’, firmato dall’autore Alessandro Ajres, con la presente intendiamo esporre chiarimenti e chiedere una pronta rettifica delle informazioni non veritiere che identificano la fonte dei finanziamenti dell’Istituto di cultura giuridica Ordo Iuris nel Cremlino russo. L’affermazione fatta dall’autore dell’articolo, infatti, costituisce un’asserzione falsa e lesiva della nostra reputazione e immagine sociale. Nell’articolo si afferma che: “E’ stato dimostrato documenti alla mano come Ordo Iuris sia stato cospicuamente finanziato dal Cremlino. A livello internazionale, proprio il venir meno degli aiuti russi, indirizzati adesso principalmente verso la guerra, parrebbe aver indebolito la fondazione”.

L’Istituto di Cultura Giuridica Ordo Iuris presenta regolarmente relazioni finanziarie, che sono pubblicamente disponibili sul sito web dell’Istituto. Ripetutamente, inoltre, abbiamo informato il pubblico che la fonte esclusiva dei nostri finanziamenti è costituita da donazioni provenienti da privati.

Ad ulteriore dimostrazione di quanto riportato, le informazioni sul punto sono state portate anche avanti i tribunali polacchi, con esito favorevole per il nostro Istituto e la conseguente rimozione di notizie di simile natura dai media polacchi. Il 98% delle donazioni è effettuato da donatori polacchi, il resto proviene da comunità polacche all’estero. Nessun dato oggettivo, quindi, supporta le false tesi sostenute nell’articolo (peraltro le fonti indicate dall’autore non sono citate) secondo cui il Cremlino finanzi l’Istituto. Alla luce dei fatti sopra esposti, la notizia diffusa nell’articolo pubblicato dall’East Journal costituisce un’asserzione contraria a verità che danneggia gravemente il buon nome e la reputazione dell’Istituto e trae in inganno il lettore.

Le affermazioni dell’autore, pertanto, ci autorizzano a richiedere la pronta rettifica delle falsità riportate sul nostro conto ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 47/1948 e a richiedere la pubblicazione di tale rettifica nei termini di legge. In caso di inefficace decorso del termine, ci riserviamo di adire l’autorità giudiziaria per tutelare la reputazione dell’Istituto secondo le disposizioni della legge italiana che proteggono il destinatario di notizie false dalla diffamazione a mezzo stampa.

—

NOTA del Direttore

In merito ai finanziamenti russi alla Fondazione Ordo Iuris, oggetto di questa rettifica, abbiamo il dovere di esplicitare la fonte dell’affermazione contestata, cui rimandiamo. East Journal opera attraverso la consultazione di fonti e le verifica in modo incrociato. L’affermazione contestata non era opinione dell’autore ma si basava su alcuni dati che la Fondazione, tuttavia, non riconoscerà come veritieri. Rimuoviamo quindi la frase contestata riservandoci di dedicare alla questione del finanziamento russo più approfondite e sistematiche ricerche.