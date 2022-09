La Polonia non ha compreso Orban come la Germania non ha compreso Putin

Secondo l’analista del German Marshall Fund Daniel Hegedus, le relazioni tra il governo polacco e Orban nascondono un grave fraintendimento. Una riflessione

di Daniel Hegedus

La Polonia oggi parla di politica estera e sicurezza da una posizione di superiorità morale e intellettuale rispetto ai partner precedentemente più favorevoli alla Russia, in particolare la Germania, perché Polonia e paesi baltici hanno predetto correttamente il comportamento aggressivo della Russia, mentre gli attori politici ed economici tedeschi e dell’Europa occidentale erano riluttanti a dare credito alla loro corretta analisi.

Benché tale atteggiamento possa essere irritante da una prospettiva tedesca, la storia ha dimostrato che la Polonia e i Paesi baltici hanno una migliore comprensione della Russia rispetto alla politica dell’Europa occidentale e quindi essi dovrebbero svolgere un ruolo più centrale nel plasmare la politica europea e della NATO nei confronti della Russia.

Tuttavia, mentre si scagliano contro l’Ungheria a causa della sua politica filo-russa e lamentano la perdita di fiducia e delle profonde e storiche relazioni bilaterali polacco-ungheresi, i polacchi spesso dimenticano di aver letto profondamente e fondamentalmente male l’Ungheria di Orbán – proprio come i tedeschi hanno compreso male la Russia di Putin.

Orbán ha giocato a carte scoperte sin dall’inizio per quanto riguarda il suo rapporto con il Cremlino, gli attori politici polacchi hanno avuto tutte le prove sulle loro scrivanie per prevedere correttamente cosa aspettarsi dall’Ungheria e hanno completamente fallito. Come mai?

Poiché quando l’industria tedesca è diventata dipendente dal gas russo a buon mercato, il governo polacco del PiS è diventato dipendente dall’idea di avere praticamente le mani libere nello smantellamento dell’indipendenza giudiziaria e dello stato di diritto a casa, e di poter procedere con l’autocratizzazione domestica, in quanto a causa del patto di mutua difesa tra Ungheria illiberale e Polonia l’Unione Europea non è stata in grado di punire seriamente le loro politiche autoritarie.

La politica europea della Polonia è stata resa dipendente dal sostegno ungherese, proprio come la Germania è stata resa dipendente dal gas russo. Di conseguenza, la politica europea polacca è bloccata in una profonda crisi strategica, invischiata in un conflitto con la Commissione europea che la Polonia difficilmente può vincere, mentre l’economia e i cittadini polacchi pagano ogni giorno un prezzo pesante per questo scontro politico.

La questione della Russia è stata deliberatamente e consapevolmente messa da parte tra Kaczynski e Orbán proprio nel 2015, un anno dopo l’annessione russa della Crimea, mentre in precedenza aveva già portato a congelare le relazioni tra l’allora governo polacco di Piattaforma Civica (PO) e il premier Orbán.

Per molti anni, l’orientamento pro-Cremlino di Orbán semplicemente non è stato motivo di preoccupazione per Kaczyński mentre questi ha legato la politica dell’UE della Polonia all’Ungheria. Una negligenza sconsiderata e un fallimento di natura strategica.

La politica estera polacca sull’Ungheria è stata accecata dal pregiudizio ideologico, dal cinismo politico, dal primato dell’autocratizzazione interna rispetto a considerazioni di sicurezza e semplicemente da una scarsa analisi. Apparentemente, Varsavia non è riuscita a capire il suo partner regionale più intimo, l’Ungheria.

Ciò accade se un’analisi politica obiettiva e approfondita si confonde con la ripetizione di cliché storici. Mentre la Polonia chiede giustamente a Germania, Francia, Italia e altri di riflettere sui fallimenti politici passati e di rivedere il loro precedente approccio di politica estera alla Russia, anche la politica estera polacca ha i suoi compiti da fare: riflettere sulla domanda su come possa aver interpretato in modo così fondamentalmente errato l’Ungheria di Orbán, come la Germania ha interpretato male la Russia di Putin.

