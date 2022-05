Cerchiamo collaboratori per Russia, Ucraina, Bielorussia e Asia centrale. Meglio se del MIREES

Chi cerchiamo

Stiamo cercando voi, laureati o laureandi in Storia, Relazioni internazionali, Slavistica e – in particolare – stiamo cercando mireesini: da anni infatti la nostra testata, East Journal, specializzata in attualità, politica e cultura dell’Europa centro-orientale, coltiva ottimi rapporti con MAIA (Mirees Alumni International Association) e con docenti e studenti del MIREES, che hanno collaborato con noi negli anni. Se siamo qui a scrivervi è per rinnovare questo legame. Cerchiamo collaboratori che si occupino di Russia, Ucraina, Bielorussia e Asia centrale producendo analisi e approfondimenti.

Se siete interessati, scriveteci a redazione.eastjournal[chiocciola]gmail.com dicendoci qualcosa di voi e della vostra formazione (niente curriculum, per carità), delle ragioni che vi spingono a interessarvi all’est Europa, e linkate o allegate qualcosa in caso abbiate già pubblicato articoli da qualche parte. Non è necessario avere esperienza nel giornalismo, è però importante essere disponibili ad adattare il proprio linguaggio alle esigenze di un media che fa informazione, smussando qualche asperità accademica.

Come funziona

Dopo un breve periodo di prova, verrete inseriti in redazione dove riceverete consigli, dritte, revisioni, indicazioni, correzioni, finché non sarete completamente autonomi. Non sarete mai lasciati soli. East Journal è una palestra, se avete voglia di allenarvi e darci fiducia, noi siamo qui apposta. La richiesta per poter impostare una collaborazione efficace e soddisfacente è di dodici articoli all’anno. La scelta dei temi è libera, ma la redazione può proporre argomenti in relazione ai fatti di attualità. La guerra in corso ci obbliga a coordinarci e confrontarci, a tal fine usiamo un gruppo Facebook privato in cui verrete inseriti al termine della prova. L’utilizzo di WordPress è necessario, se non siete capaci ve lo spieghiamo noi.

Cos’è East Journal

East Journal è un progetto giornalistico che da dodici anni informa su attualità, politica e cultura dell’Europa orientale. Si tratta di un progetto completamente no profit, senza editori, senza pubblicità. Non c’è nulla da guadagnare, nessuno di noi prende un soldo, tutta l’attività è volontaria. Quello che offriamo è uno spazio di confronto, un po’ di visibilità, un gruppo di amici che condivide una passione. Senza darci troppe arie, siamo riconosciuti e apprezzati da addetti ai lavori e lettori non comuni. Nel corso degli anni, nostri autori hanno avviato carriere nel mondo accademico o giornalistico, sfruttando East Journal per farsi conoscere e apprezzare. Alcuni continuano a collaborare con noi, garantendo al progetto qualità e continuità. I nostri redattori vengono spesso intervistati, invitati in trasmissioni radiofoniche e, in alcuni casi, televisive. I nostri articoli sono ripetutamente citati da fonti autorevoli. Detto questo, East Journal resta un piccolo progetto nato dal basso, senza finanziamenti e libero da condizionamenti, che non promette successi o notorietà. Possiamo unicamente vantarci di avere offerto ai lettori un’informazione indipendente e, speriamo, di qualità.

La guerra e noi

La guerra sarà necessariamente un tema di cui vi troverete a scrivere. Anche se non sarà l’unico. La nostra posizione in merito al conflitto in corso è semplice: nessuna delle storture e degli errori fatti dalla classe dirigente ucraina giustifica l’aggressione del Cremlino. Il conflitto non è colpa della NATO, non ci sono i nazisti a Kiev, non si tratta di una proxy war. Allo stesso tempo non siamo in guerra con la cultura russa, con la società russa, che anzi occorre ora più che mai scandagliare e raccontare.

Cercheremo di rispondere a tutti ma solitamente riceviamo un gran numero di richieste e non è sempre facile né tempestivo. Abbiate pazienza nel caso non riuscissimo a rispondervi.