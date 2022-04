Bucha come Katyn, un massacro voluto e negato

Bucha è una cittadina alle porte di Kyiv, nelle cui campagne Michail Bulgakov passava le estati con la sua famiglia. D’ora in poi verrà tristemente ricordata per gliperpetrati dai soldati russi che rubano, saccheggiano, violentano, assassinano i civili e poi usano i loro cellulari per telefonare a casa e vantarsi. Vediamo corpi nudi accatastati, civilicon le mani legate dietro la schiena, passanti uccisi a caso,, cadaveri sotto i quali sono state posteper colpire chi avrebbe dato loro una sepoltura. Bucha, presto purtroppo vedremo le stesse scene (se non peggio) a Mariupol, Kharkiv, Irpin, Dumerka, Motyzin.

Confondere aggrediti e aggressori

Dinanzi a queste terribili immagini -e pensare che Carlo Freccero dice che la guerra in Ucraina è una fiction!- èdi una commissione d’inchiesta dell’Onu “formata da rappresentanti di Paesi neutrali, per appurare cosa davvero è avvenuto, perché è avvenuto, chi sono i responsabili”. Come ha commentato giustamente Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma, “è ormai una consuetudine quella dell’Anpi di“. Infatti il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov (quello che affermava che non c’era una guerra) ha dichiarato che le immagini dei civili uccisi nella città ucraina di Bucha sono una “”.

Come a Katyn

Si tratta della solita “” come accadde per il massacro di Katyn . Il 13 aprile 1943 i mass media tedeschi informarono il mondo che in un bosco nella, vicino a Smolensk, erano stati, uccisi condall’NKVD, nella primavera del 1940. I sovietici negarono decisamente sostenendo, contro tutte le evidenze, che li avevano ammazzati i tedeschi e che era unaper dividere il fronte alleato. Soltanto nel maggio 1988 i sovietici ammisero le proprie colpe e, nel 1992, consegnarono ai polacchi i documenti relativi.

La spiegazione più semplice

Molti si spiegano i massacri dicendo che “questa è la guerra”. Il problema è che questa è una guerra di sterminio di un popolo, come era già avvenuto tra il 1931 e 1934 quando Stalin uccise, deportò, affamò milioni di ucraini. Konstanty Gebert, il giornalista polacco che negli anni ’90 ha accompagnato Tadeusz Mazowiecki, inviato speciale delle Nazioni Unite nei Balcani, cerca di spiegare quello che è accaduto: “Se non capiamo qualcosa, dovremmo accettare la spiegazione più semplice . Quello che i russi hanno fatto a Bucha lo hanno fatto perché lo volevano . E volevano che lo vedessimo . Si possono anche immaginare i “benefici” che ne può trarre la Russia: nel tentativo di conquistare la prossima città ucraina, l’effetto Bucha potrebbe causare una fuga in preda al panico di civili interrompendo gli sforzi della difesa. I russi volevano che rimanesse così. Quindi dopo ottocento anni siamo tornati ai tempi di Tamerlano, che costruì piramidi di teschi per terrorizzare i suoi nemici?”

Quanto accade oggi, la violenza contro la popolazione civile ucraina, è in parte la reazione rabbiosa di Putin, e dei suoi militari, che credevano che l’Ucraina non fosse un vero paese, e che il popolo ucraino un vero popolo. Ritenevano che il governo ucraino fosse una preda facile. Putin ha creduto a quello che gli è stato detto o ha voluto credere al suo stesso apparato, che era stato predisposto non per un’invasione militare, ma per un colpo di stato lampo, per prendere Kyiv in pochi giorni e installare un governo fantoccio o costringere l’attuale governo e presidente a firmare qualche documento umiliante.

Il 21 febbraio, Vladimir Putin aveva dichiarato che questa era una guerra preventiva contro l’Occidente, che doveva ritirarsi, sparire dalla “sfera d’influenza” russa – che poi era quella dell’Unione Sovietica. L’invasione dell’Ucraina doveva essere la prima tappa del “ripristino dell’equilibrio del potere” tra grandi potenze. La reazione del popolo ucraino e dell’Occidente (definito in questi anni dalla propaganda russa: decadente, ormai marginale, addirittura moralmente pervertito!) è stata una sorpresa. Il coraggio del popolo ucraino e del suo presidente Zelensky hanno svegliato l’Occidente che fino ad oggi, per paura del ricatto atomico e amore del quieto vivere geopolitico, aveva assistito impotente alle stragi in Cecenia, all’invasione della Crimea, alle infiltrazioni nel Donbass, agli interventi contro la Georgia in Transnistria.