L’Albania di oggi raccontata in diretta da Fabio M. Rocchi

“L’Albania di oggi che scopriamo nelle pagine di questo libro è un paese in bilico tra tradizioni e canoni del passato e una sfrenata voglia di modernità.”

Così scrive Tommaso Meo, redattore di East Journal, nella sua recensione della raccolta di racconti La disputa sul raki e altre storie di vendetta, libro d’esordio di Fabio M. Rocchi uscito lo scorso 25 febbraio ed edito da Besa Muci per la collana Nadir.

Insegnante di letteratura italiana alla facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università di Tirana, Rocchi ci fa scoprire l’Albania di oggi con gli occhi curiosi di un expat e l’attenzione di un antropologo, soffermandosi sulle ragioni e lo stile di vita di ogni singolo protagonista dei suoi racconti, il cui filo conduttore è la vendetta.

Non perdetevi l’appuntamento in diretta Facebook di martedì 1 giugno, alle ore 18.30: l’autore, Fabio M. Rocchi, presenterà i suoi racconti in compagnia di Tommaso Meo, redattore per l’area Balcani di East Journal, e Martina Napolitano, co-direttrice editoriale di East Journal.

