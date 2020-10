KIOSK: La fine di Alba Dorata, la Kamčatka inquinata

La nuova puntata di Kiosk parla di attualità e di dinamiche che vanno ben oltre “l’est” di cui ci occupiamo.

Alba Dorata è un’organizzazione criminale: è questa la sentenza storica della Corte d’appello di Atene, stabilita il 7 ottobre 2020 dopo un processo durato oltre cinque anni. Con Enzo Navarra, giornalista, ripercorriamo l’ascesa e la caduta del partito neonazista greco, cresciuto negli anni della crisi economica, ricordando alcuni momenti e personaggi chiave del maxi-processo.

Nella seconda parte della puntata vi portiamo nell’estremo oriente russo, più precisamente in Kamčatka, per parlarvi di un disastro ambientale che sta causando la morte di un’enorme parte della fauna marina. Facciamo il punto della situazione insieme a Vasilij Jablokov di Greenpeace Russia.

