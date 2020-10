POLONIA: La statua del Papa che divide il paese

di Alessandro Ajres, docente di lingua polacca dell’università di Torino e presidente del circolo culturale Polski kot

A fine settembre a Varsavia, nel bel mezzo del cortile del Museo Nazionale, è stata installata una statua raffigurante Giovanni Paolo II che regge tra le due braccia alzate un enorme masso in procinto di essere lanciato. È un modo per commemorare il Papa di un tempo in occasione del centenario della sua nascita (18 maggio 1920). L’autore della scultura è Jerzy Kalina, già autore del memoriale alle vittime di Smolensk. L’installazione si chiama “La fonte avvelenata” e in essa la rappresentazione di Giovanni Paolo II è immersa in una vasca dal fondale color rosso.

Le discussioni intorno all’opera di Kalina sono incominciate ancora prima dell’inaugurazione e proseguono tuttora. “Prima d’ora non si era mai visto un’opera di un artista polacco in grado di generare dei meme su così vasta scala”, scrive Tygodnik Powszechny a proposito del fermento creatosi in rete.

L’opera ha colpito l’immaginario collettivo lungo un duplice binario: da un lato fa scalpore il messaggio politico e schierato della Fonte avvelenata; dall’altro ne viene attaccato il valore artistico (anche) nel rapporto con altre rappresentazioni contemporanee. Kalina stesso ha dichiarato in merito al suo lavoro e all’interpretazione del medesimo: “Finora non ci siamo liberati dei depositi rossi presenti sulle strade polacche. È tornato in pista un gruppo di radicali, i cui mentori, dalle altezze delle tribune del primo maggio, distribuivano alla popolazione in marcia le migliori novità possibili sul socialismo. Ci accorgiamo adesso di come la combriccola sia passata dalla bandiera rossa a quella arcobaleno”.

Nell’approccio di Kalina, Giovanni Paolo II è un titano con una forza sovrumana. L’artista percepisce il Papa come un uomo che ha svolto un ruolo decisivo nella storia recente della Polonia e dell’Europa, iniziandone il processo di cambiamenti storici, sociali e spirituali e legandolo strettamente alla tradizione nazionale. “A livello dei contenuti, un ruolo importante è giocato anche dalla questione del tempo, della durata e della caducità, da un lato inscritta nel simbolismo della pietra, dall’altro legata alla natura effimera dell’installazione, presentata per un breve periodo”, si legge sul sito del Museo Nazionale, che invita poi ad analizzare l’opera nel contesto dello spazio circostante e dell’architettura museale: “Le ali dell’edificio creano una cornice visiva e un contesto storico e simbolico con cui entra in dialogo”.

Ebbene, secondo Tygodnik Powszechny, settimanale cattolico, tale dialogo con lo spazio circostante non è affatto riuscito, “come se Giovanni Paolo II si trovasse lì per caso”; mentre l’installazione, da interpretarsi come simbolo di lotta contro il movimento LGBT in quanto prosecutore del comunismo, si rivela infine “uno spettacolare auto-compromesso dell’artista, motivo di imbarazzo per il Museo e, soprattutto, una mancanza di rispetto nei confronti del ricordo di Giovanni Paolo II”.